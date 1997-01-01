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Изостудия "Палитра" в ДЮЦ «Техноспектр»
Адреса
- +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь
- +7 (4212) 585-297 , методический отдел
Информация
Описание: цель художественной деятельности – формирование созидающей и творческой личности.
Занятия художественным творчеством направлены на развитие у ребёнка любви к прекрасному, эстетического отношения к окружающей действительности, приобщение к искусству как к неотъемлемой части духовной и материальной культуры.
Занятия включают в себя:
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рисование красками (гуашь, акварель) и графическими материалами (цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, уголь и др.);
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лепку (пластилин, солёное тесто);
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бумагопластику;
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поделки из природных материалов.
Занятия изобразительной деятельностью предусматривают:
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развитие у детей интереса к различным видам искусства;
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развитие творческих способностей, фантазии, образного мышления, усидчивости, целеустремлённости, аккуратности и внимательности;
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обучение основам изобразительной грамоты;
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формирование практических навыков работы в различных видах художественной деятельности;
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развитие сенсорных способностей восприятия, чувства цвета, ритма, композиции, умения выражать в художественных образах предметы и явления действительности, решение творческих задач;
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развитие самостоятельной художественной деятельности, формирование позитивного отношения к художественному творчеству, стремления проявить себя в изобразительной деятельности.
Для вновь поступивших воспитанников проводится традиционное посвящение в студийцы. В начале учебного года проводятся пленеры (рисование на свежем воздухе). Летом открывается художественный лагерь «Летняя палитра» В течении года ребята участвуют в различных конкурсах и фестивалях детского рисунка.
Возраст учеников: от 7 до 12 лет.
Количество человек в группах: до 10 детей.
Продолжительность занятия: 1,5 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Дополнительные расходы: фартуки, нарукавники.
Форма одежды: свободная, сменная обувь.
Стоимость занятий: бесплатно.
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