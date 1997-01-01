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        Изостудия "Палитра" в ДЮЦ «Техноспектр»

        Изостудия "Палитра" в ДЮЦ «Техноспектр»

        Количество преподавателей: 1
        Изобразительное искусство
        Рейтинг: 8.0
        Цена: Бесплатно
        Возраст: 7 - 12 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
        • +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь
        • +7 (4212) 585-297 , методический отдел
        Информация

        Описание: цель художественной деятельности – формирование созидающей и творческой личности.

        Занятия художественным творчеством направлены на развитие у ребёнка любви к прекрасному, эстетического отношения к окружающей действительности, приобщение к искусству как к неотъемлемой части духовной и материальной культуры.

        Занятия включают в себя:

        • рисование красками (гуашь, акварель) и графическими материалами (цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, уголь и др.);

        • лепку (пластилин, солёное тесто);

        • бумагопластику;

        • поделки из природных материалов.

        Занятия изобразительной деятельностью предусматривают:

        • развитие у детей интереса к различным видам искусства;

        • развитие творческих способностей, фантазии, образного мышления, усидчивости, целеустремлённости, аккуратности и внимательности;

        • обучение основам изобразительной грамоты;

        • формирование практических навыков работы в различных видах художественной деятельности;

        • развитие сенсорных способностей восприятия, чувства цвета, ритма, композиции, умения выражать в художественных образах предметы и явления действительности, решение творческих задач;

        • развитие самостоятельной художественной деятельности, формирование позитивного отношения к художественному творчеству, стремления проявить себя в изобразительной деятельности.

        Для  вновь поступивших воспитанников проводится традиционное посвящение в студийцы.  В начале учебного года проводятся пленеры (рисование на свежем воздухе). Летом открывается художественный лагерь «Летняя палитра»  В течении года ребята участвуют в различных конкурсах и фестивалях детского рисунка.

        Возраст учеников: от 7 до 12 лет.

        Количество человек в группах: до 10 детей.

        Продолжительность занятия: 1,5 часа.

        Частота занятий: 2 раза в неделю.

        Дополнительные расходы: фартуки, нарукавники.

        Форма одежды: свободная, сменная обувь.

        Стоимость занятий: бесплатно.

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