Изостудия "Палитра" в ДЮЦ «Техноспектр»

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Описание: цель художественной деятельности – формирование созидающей и творческой личности.

Занятия художественным творчеством направлены на развитие у ребёнка любви к прекрасному, эстетического отношения к окружающей действительности, приобщение к искусству как к неотъемлемой части духовной и материальной культуры.

Занятия включают в себя:

рисование красками (гуашь, акварель) и графическими материалами (цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, уголь и др.);

лепку (пластилин, солёное тесто);

бумагопластику;

поделки из природных материалов.

Занятия изобразительной деятельностью предусматривают:

развитие у детей интереса к различным видам искусства;

развитие творческих способностей, фантазии, образного мышления, усидчивости, целеустремлённости, аккуратности и внимательности;

обучение основам изобразительной грамоты;

формирование практических навыков работы в различных видах художественной деятельности;

развитие сенсорных способностей восприятия, чувства цвета, ритма, композиции, умения выражать в художественных образах предметы и явления действительности, решение творческих задач;

развитие самостоятельной художественной деятельности, формирование позитивного отношения к художественному творчеству, стремления проявить себя в изобразительной деятельности.

Для вновь поступивших воспитанников проводится традиционное посвящение в студийцы. В начале учебного года проводятся пленеры (рисование на свежем воздухе). Летом открывается художественный лагерь «Летняя палитра» В течении года ребята участвуют в различных конкурсах и фестивалях детского рисунка.

Возраст учеников: от 7 до 12 лет.

Количество человек в группах: до 10 детей.

Продолжительность занятия: 1,5 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Дополнительные расходы: фартуки, нарукавники.

Форма одежды: свободная, сменная обувь.

Стоимость занятий: бесплатно.