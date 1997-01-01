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Jazz-fank в СК «Заряд»
Цена: 2400 - 2400
Возраст: 11 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118
- +7 (4212) 654-333
Информация
Описание: Джаз-Фанк- это танец контрастов, где отрывистые, резкие движения неожиданно сменяются мягкими и плавными, поглощая внимание зрителей.
Возраст учеников: от 11 лет.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Продолжительность занятия: 1 час.
Стоимость занятий: 2400 руб./8 занятий.
Расписание занятий: СР, СБ 16:30.
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