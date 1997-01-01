Jazz-funk в СК «Арена»

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Описание: Джаз-фанк – один из самых востребованных современных танцевальных стилей! Некоторые танцоры уверены, что называть его стилем – неправильно, ведь джаз-фанк вобрал в себя сразу множество разнообразных направлений и максимально использует их особенности. Отсюда – и большая его популярность, как среди учеников школ, новичков и профессиональных танцоров, так и среди звёзд шоу-бизнеса, которые активно используют джаз-фанк в своих постановках и клипах.

Возраст учеников: от 14 до 16 лет.

Продолжительность занятия: 1,5 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Расписание занятий: ВТ, ЧТ 15:30-17:00