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Jazz-funk в СК «Арена»
Цена: Цена не указана
Возраст: 14 - 16 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 83
- +7 (4212) 622-989
Информация
Описание: Джаз-фанк – один из самых востребованных современных танцевальных стилей! Некоторые танцоры уверены, что называть его стилем – неправильно, ведь джаз-фанк вобрал в себя сразу множество разнообразных направлений и максимально использует их особенности. Отсюда – и большая его популярность, как среди учеников школ, новичков и профессиональных танцоров, так и среди звёзд шоу-бизнеса, которые активно используют джаз-фанк в своих постановках и клипах.
Возраст учеников: от 14 до 16 лет.
Продолжительность занятия: 1,5 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Расписание занятий: ВТ, ЧТ 15:30-17:00
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