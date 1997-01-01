Jiu-Jitsu kids в СК "Академия"

Информация

Описание: Бразильское джиу-джитсу специализируется на переводе противника в партер и использовании техники борьбы на земле без использования ударов. Этот стиль борьбы включает в себя болевые приёмы и удушения, с помощью которых можно заставить противника сдаться или обезвредить его.

Джиу-джитсу учит вашего ребенка быть уверенным в себе в любых ситуациях и преодолевать возникающие трудности максимально эффективным способом. Ваш ребенок учится противостоять физически более сильным соперникам и побеждать их за счет использования своих технических навыков. Это прививает вашему ребенку чувство уверенности в своих силах.

Возраст учеников: 8 – 14 лет.

Стоимость занятий: 300 руб./разовая тренировка, 3200 руб. – абонемент за месяц

Продолжительность занятия: 1 час

Расписание: вт чт, сб 16:30 – 17:30

Количество человек в группе: до 16

Участие в соревнованиях: по желанию

Форма одежды: доги (куртка, штаны, пояс)