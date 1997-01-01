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        K-pop в Day dance studio

        K-pop в Day dance studio

        Танцы
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 350 - 3800
        Возраст: 1 - 99 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Железнодорожный, ул. Промышленная, 12
        • +7 (924) 318-11-15
        Информация

        Описание:
        В вашем родном городе открыт набор на уроки K-pop dance.
        Занятия проходят на основе хореографии из музыкальных видео корейских поп-групп и сольных исполнителей.
        K-pop сегодня - это не просто местная субкультура, это музыкальное движение с миллионами фанатов по всему миру.
        K-Pop причудливо переплетает Восток с Западом, приправляя эту гремучую смесь энергичным действием, спецэффектами и профессиональными танцами в стиле хип-хоп или джаз-фанк.

        Студия — призер международных и дальневосточных фестивалей. Более 200 учеников ежегодно.

        Профессиональное преподавание: опытный педагог с высшим хореографическим образованием. Вас ждет участие в краевых, международных конкурсах, выступления на большой сцене, запись танцевальных видео клипов.

        Возраст учеников: от 1 года.

        Продолжительность занятия: 1 час.

        Количество человек в группах: 15 человек.

        Стоимость занятий:

        • 1 занятие: 350 руб.
        • Абонемент на 8 занятий: 2300 руб.
        • Абонемент на 16 занятий: 3800 руб.

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