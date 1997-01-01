K-pop в Day dance studio

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Адреса
- +7 (924) 318-11-15
Информация
Описание:
В вашем родном городе открыт набор на уроки K-pop dance.
Занятия проходят на основе хореографии из музыкальных видео корейских поп-групп и сольных исполнителей.
K-pop сегодня - это не просто местная субкультура, это музыкальное движение с миллионами фанатов по всему миру.
K-Pop причудливо переплетает Восток с Западом, приправляя эту гремучую смесь энергичным действием, спецэффектами и профессиональными танцами в стиле хип-хоп или джаз-фанк.
Студия — призер международных и дальневосточных фестивалей. Более 200 учеников ежегодно.
Профессиональное преподавание: опытный педагог с высшим хореографическим образованием. Вас ждет участие в краевых, международных конкурсах, выступления на большой сцене, запись танцевальных видео клипов.
Возраст учеников: от 1 года.
Продолжительность занятия: 1 час.
Количество человек в группах: 15 человек.
Стоимость занятий:
- 1 занятие: 350 руб.
- Абонемент на 8 занятий: 2300 руб.
- Абонемент на 16 занятий: 3800 руб.
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