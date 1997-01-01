K-pop в Day dance studio

Информация

Описание:

В вашем родном городе открыт набор на уроки K-pop dance.

Занятия проходят на основе хореографии из музыкальных видео корейских поп-групп и сольных исполнителей.

K-pop сегодня - это не просто местная субкультура, это музыкальное движение с миллионами фанатов по всему миру.

K-Pop причудливо переплетает Восток с Западом, приправляя эту гремучую смесь энергичным действием, спецэффектами и профессиональными танцами в стиле хип-хоп или джаз-фанк.

Студия — призер международных и дальневосточных фестивалей. Более 200 учеников ежегодно.

Профессиональное преподавание: опытный педагог с высшим хореографическим образованием. Вас ждет участие в краевых, международных конкурсах, выступления на большой сцене, запись танцевальных видео клипов.

Возраст учеников: от 1 года.

Продолжительность занятия: 1 час.

Количество человек в группах: 15 человек.

Стоимость занятий: