K-pop в СК «Заряд»

Информация

Описание: K-pop - это огромное многообразие яркой, необычной, техничной, завораживающей хореографии, которая найдет отклик в сердце каждого. Занятия кей-поп помогут каждому почувствовать себя “звездой” через необычную, яркую хореографию и зажигательные композиции, а также раскрыть свой танцевальный потенциал.

Возраст учеников: от 10 лет.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Продолжительность занятия: 1 час.

Стоимость занятий: 2400 руб./8 занятий.

Расписание занятий: ВТ, ПТ 15:30.