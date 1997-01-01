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K-pop в СК «Заряд»
Цена: 2400 - 2400
Возраст: 10 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118
- +7 (4212) 654-333
Информация
Описание: K-pop - это огромное многообразие яркой, необычной, техничной, завораживающей хореографии, которая найдет отклик в сердце каждого. Занятия кей-поп помогут каждому почувствовать себя “звездой” через необычную, яркую хореографию и зажигательные композиции, а также раскрыть свой танцевальный потенциал.
Возраст учеников: от 10 лет.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Продолжительность занятия: 1 час.
Стоимость занятий: 2400 руб./8 занятий.
Расписание занятий: ВТ, ПТ 15:30.
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