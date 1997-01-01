Качественные коммуникации в Центре твоего развития

Информация

Описание: курс поможет научиться использовать общение для улучшения качества отношений: аргументировать свою точку зрения и при этом уважительно относится к собеседнику, успешно выходить из конфликтов, не поддаваться на манипуляции. Отдельная тема будет посвящена онлайн-общению и безопасности в сети.

Возраст учеников:11-16 лет.

Стоимость занятий: 4000 руб./мес.

Продолжительность занятий: 2 часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Наличие сертификатов и дипломов по окончании: есть.

Дополнительные расходы: не требуются.

Расписание работы: ВС с 11:00 до 13:00.