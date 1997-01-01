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Качественные коммуникации в Центре твоего развития
Цена: От 4000
Возраст: 11 - 16 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Фрунзе, 22 , офис 704
- +7 (914) 772-45-95
Информация
Описание: курс поможет научиться использовать общение для улучшения качества отношений: аргументировать свою точку зрения и при этом уважительно относится к собеседнику, успешно выходить из конфликтов, не поддаваться на манипуляции. Отдельная тема будет посвящена онлайн-общению и безопасности в сети.
Возраст учеников:11-16 лет.
Стоимость занятий: 4000 руб./мес.
Продолжительность занятий: 2 часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Наличие сертификатов и дипломов по окончании: есть.
Дополнительные расходы: не требуются.
Расписание работы: ВС с 11:00 до 13:00.
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