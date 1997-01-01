Каллиграфия в центре "Апельсин"

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Железнодорожный, пер. Дежнёва, 1
- +7 (4212) 450-143
Хабаровск, Центральный, ул. Панькова, 29Б
- +7 (914) 157-11-37
-
Развивающие занятия в МЦ «Арлекин»От 1 до 4 лет От 2800 руб Частная
-
Секция "Интоника" в детском клубе "Я сам"До 3 лет От 1600 до 3200 руб Частная
-
Хоум СкулОт 6.5 до 11 лет От 6000 руб Частная
-
Секция "Академия супергероев"От 7 до 12 лет Частная
-
Секция "Иван да Марья" в ЦДТ "Народные ремесла"От 7 до 10 лет Бесплатно Государственная
-
Курс "Бэби-класс" в Бэби-клубеОт 2 до 4 лет От 500 до 5000 руб Частная
-
Дошкольное обучение в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»От 2 до 4 лет От 1050 до 1050 руб Государственная
-
Интоника в центре «Колибри»От 1 до 3 лет Частная
-
Курс "Говорята малыши" в РЦ "Детская академия"От 1 до 3 лет От 3000 до 3000 руб Частная
-
Крафт-студия в центре "Бэйбл"От 1 до 7 лет От 500 до 2800 руб Частная
Загрузка комментариев...