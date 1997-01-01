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Каллиграфия. Красивый почерк в школе "IQ007"
Цена: 700 - 850
Возраст: 7 - 60 лет
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Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 113
- +7 (4212) 930-601
Хабаровск, Центральный, ул. Пушкина, 46
- +7 (4212) 930-601
Информация
Описание: Выравнивание почерка. Правильная постановка кисти. Работа с мелкой моторикой.
Дополнительно: упражнения на улучшение памяти. Результатом курса является последнее контрольное занятие, на котором учащийся пишет текст, предложенный на первом занятии уже новым почерком. Все преподаватели с высшим педагогическим образованием, имеют сертификаты очного обучения данному курсу.
Возраст учеников: от 7 до 60 лет.
Стоимость: от 700 до 850 руб/занятие.
Продолжительность занятия: 80 минут.
Частота занятий: 2-4 раза в неделю.
Количество человек в группах: от 2 до 6 человек.
Дополнительные расходы: отсутствуют, ничего покупать не нужно.
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