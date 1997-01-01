Каллиграфия. Красивый почерк в школе "IQ007"

Информация

Описание: Выравнивание почерка. Правильная постановка кисти. Работа с мелкой моторикой.

Дополнительно: упражнения на улучшение памяти. Результатом курса является последнее контрольное занятие, на котором учащийся пишет текст, предложенный на первом занятии уже новым почерком. Все преподаватели с высшим педагогическим образованием, имеют сертификаты очного обучения данному курсу.

Возраст учеников: от 7 до 60 лет.

Стоимость: от 700 до 850 руб/занятие.

Продолжительность занятия: 80 минут.

Частота занятий: 2-4 раза в неделю.

Количество человек в группах: от 2 до 6 человек.

Дополнительные расходы: отсутствуют, ничего покупать не нужно.