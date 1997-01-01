Секция "Капоэйра"

Информация

Описание: Дальневосточный филиал международной школы бразильского боевого искусства капоэйра. Представляем направление современного, спортивного направления. Функциональная физ подготовка, акробатика, ударная и бросковая техники. Культура Бразилии. Ежегодные мероприятия с участием носительней культуры и профессиональных спортсменов.

Возраст учеников: от 6 лет

Стоимость занятий: 2500

Продолжительность занятий: 1 час и 1,5 часа

Частота занятий: два-три раза в неделю

Количество человек в группе: до 15

Форма одежды: своя специальная униформа для занятий

Дополнительные расходы: месяц занятий в любой спортивной форме, затем приобретается специальная униформа. Так же раз-два в год расходы на участие в мероприятиях с мастерами, поездки на мероприятия и соревнования в другие города/страны.