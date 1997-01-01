Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Секция "Капоэйра"
Адреса
- +7 (4212) 304-430 , администратор клуба
- +7 (4212) 454-744 , администратор клуба
Информация
Описание: Дальневосточный филиал международной школы бразильского боевого искусства капоэйра. Представляем направление современного, спортивного направления. Функциональная физ подготовка, акробатика, ударная и бросковая техники. Культура Бразилии. Ежегодные мероприятия с участием носительней культуры и профессиональных спортсменов.
Возраст учеников: от 6 лет
Стоимость занятий: 2500
Продолжительность занятий: 1 час и 1,5 часа
Частота занятий: два-три раза в неделю
Количество человек в группе: до 15
Форма одежды: своя специальная униформа для занятий
Дополнительные расходы: месяц занятий в любой спортивной форме, затем приобретается специальная униформа. Так же раз-два в год расходы на участие в мероприятиях с мастерами, поездки на мероприятия и соревнования в другие города/страны.
-
Стаж 11 летОтзывов: 2Стаж 11 летОтзывов: 1
-
Стаж 11 летОтзывов: 0Стаж 11 летОтзывов: 1
-
Тхэквондо в СК «Барсы»От 5 до 18 лет От 2500 руб Частная
-
MMA juniors в СК «Академия»От 14 до 18 лет От 300 до 3200 руб Частная
-
Секция "Ушу" в ДСЦ "ЮниCLUB"От 4 до 18 лет Частная
-
Секция карате в киокусинкай карате-доОт 3 до 18 лет От 2000 руб Частная
-
Тхэквондо в ФК " World Classики"От 5 до 14 лет От 2400 до 3800 руб Частная
-
Школа капоэйры "Rabo de Arraia"От 4 до 18 лет От 350 до 2800 руб Частная
-
Секция "Джиу-джитсу" в ВПЦ "Взлет"От 10 до 18 лет Бесплатно Частная
-
Тхэквондо МФТ в СК «Арена»От 5 до 14 лет От 2400 до 3200 руб Частная
-
Секция "Бокс" в ФК "World Class'ики"От 7 до 16 лет От 2400 руб Частная
-
АйкидоОт 6 до 7 лет От 2000 руб Частная
Загрузка комментариев...