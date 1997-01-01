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Школа капоэйры "Rabo de Arraia"
Адреса
- +7 (914) 776-05-58 , тренер
- +7 (4212) 654-333
Информация
Описание: капойэра - это бразильское боевое искусство. В разные годы своего развития, капоэйра претерпела изменения, характер которых был продиктован временем.
Отличительной особенностью капоэйры во все времена остается игровой подход к тренировке и развитию. Тесная связь философии игры с социальной жизнью делает Капоэйру практичным искусством.
Что можно сказать о капоэйре для детей?
Конечно же это развитие силы, ловкости, выносливости, дисциплины. Но самое главное, что развивают занятия капоэйрой в детях (впрочем и во взрослых тоже) – это импровизация, умение взаимодействовать с партнером, просто умение радоваться каждому движению. Главной целью организации является всестороннее изучение, и популяризация афро-бразильского боевого искусства Капоэйра (Capoeira).
Возраст учеников: от 4 лет.
Стоимость занятий:
- разовое занятие - 350 руб.
- абонемент на 12 занятий - 2800 руб.
- пробное занятие - бесплатно.
Продолжительность занятия: 1 час
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группах: от 6 человек.
Форма одежды: спортивные штаны(свободные, чтобы не сковывали движения), футболка.
Дополнительные расходы: раз-два в год расходы на участие в мероприятиях с мастерами, поездки на мероприятия и соревнования в другие города/страны.
Расписание занятий:
ВТ, ЧТ 18:00 — 19:00, СБ - 16:30-17:30
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Секция сётокан каратэ в СФКХКОт 6 до 18 лет Государственная
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Вольная борьба в ХКСДЮШОРОт 10 до 18 лет Бесплатно Государственная
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Вольная борьба в СК «Заряд»От 7 до 18 лет От 2400 до 2400 руб Частная
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Самбо в СК "Самбист"От 7 до 18 лет От 1500 до 2000 руб Частная
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Секция киокусинкай каратэОт 3 до 18 лет Частная
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Кёкусинкай каратэ в СК «Тайгер»От 4 до 18 лет Частная
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Дзюдо в ХКСДЮШОРОт 10 до 18 лет Государственная
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Секция "Кикбоксинг"От 7 до 17 лет Бесплатно Частная
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Секция Айкидо в СК «Заряд»От 7 до 18 лет От 2800 до 2800 руб Частная
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Секция карате в киокусинкай карате-доОт 3 до 18 лет От 2000 руб Частная
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