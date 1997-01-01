Школа капоэйры "Rabo de Arraia"

Информация

Описание: капойэра - это бразильское боевое искусство. В разные годы своего развития, капоэйра претерпела изменения, характер которых был продиктован временем.

Отличительной особенностью капоэйры во все времена остается игровой подход к тренировке и развитию. Тесная связь философии игры с социальной жизнью делает Капоэйру практичным искусством.

Что можно сказать о капоэйре для детей?

Конечно же это развитие силы, ловкости, выносливости, дисциплины. Но самое главное, что развивают занятия капоэйрой в детях (впрочем и во взрослых тоже) – это импровизация, умение взаимодействовать с партнером, просто умение радоваться каждому движению. Главной целью организации является всестороннее изучение, и популяризация афро-бразильского боевого искусства Капоэйра (Capoeira).

Возраст учеников: от 4 лет.

Стоимость занятий:

разовое занятие - 350 руб.

абонемент на 12 занятий - 2800 руб.

пробное занятие - бесплатно.

Продолжительность занятия: 1 час

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группах: от 6 человек.



Форма одежды: спортивные штаны(свободные, чтобы не сковывали движения), футболка.

Дополнительные расходы: раз-два в год расходы на участие в мероприятиях с мастерами, поездки на мероприятия и соревнования в другие города/страны.

Расписание занятий:

ВТ, ЧТ 18:00 — 19:00, СБ - 16:30-17:30