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        Школа капоэйры "Rabo de Arraia"

        Школа капоэйры "Rabo de Arraia"

        Количество преподавателей: 1
        Боевые искусства
        Рейтинг: 8.8
        Цена: 350 - 2800
        Возраст: 4 - 18 лет
        Отзывов: 3
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118 , ФК "Заряд"
        • +7 (914) 776-05-58 , тренер
        • +7 (4212) 654-333
        Информация

        Описание: капойэра - это бразильское боевое искусство. В разные годы своего развития, капоэйра претерпела изменения, характер которых был продиктован временем.
        Отличительной особенностью капоэйры во все времена остается игровой подход к тренировке и развитию. Тесная связь философии игры с социальной жизнью делает Капоэйру практичным искусством.
        Что можно сказать о капоэйре для детей? 
        Конечно же это развитие силы, ловкости, выносливости, дисциплины. Но самое главное, что развивают занятия капоэйрой в детях (впрочем и во взрослых тоже) – это импровизация, умение взаимодействовать с партнером, просто умение радоваться каждому движению. Главной целью организации является всестороннее изучение, и популяризация афро-бразильского боевого искусства Капоэйра (Capoeira).
        Возраст учеников: от 4 лет.

        Стоимость занятий:

        • разовое занятие - 350 руб.
        • абонемент на 12 занятий - 2800 руб.
        • пробное занятие - бесплатно.

        Продолжительность занятия: 1 час

        Частота занятий: 3 раза в неделю.

        Количество человек в группах: от 6 человек.

        Форма одежды: спортивные штаны(свободные, чтобы не сковывали движения), футболка.

        Дополнительные расходы: раз-два в год расходы на участие в мероприятиях с мастерами, поездки на мероприятия и соревнования в другие города/страны.
        Расписание занятий:

        ВТ, ЧТ 18:00 — 19:00, СБ - 16:30-17:30

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