Капоэйра в ФК "Наутилус"

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Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 25А
- +7 (4212) 930-496
Информация
Описание: Капоэйра - бразильское боевое искусство. Общая физическая подготовка. Акробатика. Самозащита. Гибкость. Координация. Чувство ритма.
Возраст учеников: от 7 до 13 лет
Частота занятий: 2 тренировки в неделю для всестороннего развития ребенка.
Стоимость занятий: Первое занятие бесплатно.
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Греко-римская борьба в ХКСДЮШОРОт 10 до 18 лет Бесплатно Государственная
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ММА в СК «Заряд»От 16 до 18 лет От 2800 до 2800 руб Частная
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Капоэйра в СК «Заряд»От 4 до 7 лет От 2800 до 2800 руб Частная
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Киокушинкай каратэ-доОт 5 до 16 лет От 1500 руб Государственная
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АйкидоОт 6 до 7 лет От 2000 руб Частная
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MMA в СК «Арена»От 6 до 17 лет Частная
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Сapoeira juniors в СК “Академия”От 10 до 15 лет От 300 до 3200 руб Частная
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Секция бокса на ШкольнойОт 8 до 15 лет Государственная
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Клуб боевых искусств "Воин"От 4 до 18 лет Государственная
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Секция карате в киокусинкай карате-доОт 3 до 18 лет От 2000 руб Частная
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