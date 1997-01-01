Капоэйра в СК «Заряд»

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Описание:

Капоэйра- это бразильское боевое искусство. Сочетание боевого искусства, акробатики, танца, игры и сопровождающееся национальной бразильской музыкой. Развивает ловкость, выносливость, гибкость, силу и скорость реакции, помогает справиться со стрессом.

Возраст учеников: от 4 до 7 лет.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Продолжительность занятия: 1 час.

Стоимость занятий: 2800 руб./месяц (12 занятий).