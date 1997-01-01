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Капоэйра в СК «Заряд»
Цена: 2800 - 2800
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118
- +7 (4212) 654-333
Информация
Описание:
Капоэйра- это бразильское боевое искусство. Сочетание боевого искусства, акробатики, танца, игры и сопровождающееся национальной бразильской музыкой. Развивает ловкость, выносливость, гибкость, силу и скорость реакции, помогает справиться со стрессом.
Возраст учеников: от 4 до 7 лет.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Продолжительность занятия: 1 час.
Стоимость занятий: 2800 руб./месяц (12 занятий).
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