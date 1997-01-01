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        Карате в центре спорта и отдыха "Пятый элемент"

        Карате в центре спорта и отдыха "Пятый элемент"

        Рейтинг: 6.0
        Цена: От 1500
        Возраст: 4 - 18 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
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        Хабаровск, Железнодорожный, ул. Сигнальная, 5 , Центр спорта и отдыха "Пятый элемент"
        • +7 (4212) 768-008 , администратор
        • +7 (4212) 627-094
        • +7 (962) 502-70-94 , тренер
        Информация

        Центр спорта и отдыха "Пятый элемент" приглашает детей 4-18 лет (мальчики и девочки) в секцию «Хабаровская краевая организация Киокушинкай Карате-до».

        Спортсмены спортивного клуба — участники и победители многих городских и краевых соревнований.

        Тренировки ведет 1 дан, мастер спорта по Киокушинкайкарате-До, призер чемпионатов Дальнего Востока и России Ташлыкова Анна.

        Форма/экипировка: заказывается руководством секции (оплачивается отдельно).

        Стоимость: 1500 рублей в месяц (3 занятия в неделю).

        Время и практические наблюдения показали, что дети, занимающиеся карате, имеют не только более крепкое здоровье, но и показывают хорошие знания в общеобразовательной школе. Это не удивительно, так как с помощью этого вида спорта развиваются физические, эмоциональные и интеллектуальные качества человека. Карате значительно улучшает координацию и реакцию, развивает гибкость и ловкость тела. Тренировки укрепляют все группы мышц, что приносит неоценимую пользу для здоровья. Основной целью занятий карате является победа над своими недостатками и слабостями, укрепление характера и силы духа.

        В секциях по каратэ для детей практикуются бесконтактные занятия, что бы избежать травм. Прежде всего, на таких занятиях формируют силу духа, учат самодисциплине, умению контролировать свои эмоции. Комплекс спортивных упражнений формирует правильную осанку, дает хорошую растяжку и развивает способность контролировать свои движения. Помимо этого, каратэ воспитывает уважение к себе и окружающим, а также оказывает положительно влияние на психику Вашего ребенка.

        С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по карате  в Хабаровске

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