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Картинг в ДЮЦ "Техноспектр"
Цена: Бесплатно
Возраст: 8 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
- +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь (факс)
- +7 (4212) 585-297 , методический кабинет
- +7 (924) 319-23-17 , тренер
Информация
Описание:
Творческое объединение «Картинг» открыло двери в мир технического творчества и автоспорта (дисциплина - картинг) с 16 октября 2014 года.
Спортивный картинг, как и любой другой спорт, дисциплинирует. Занятия автоспортом развивают технические способности, способствуют формированию личности ребёнка, учат преодолевать трудности, ставить перед собой цели и добиваться их, повышают уровень всесторонней физической подготовленности и спортивного мастерства, пропагандируют здоровый образ жизни.
Возраст: от 8 до 18 лет.
Продолжительность занятий:
- первый год обучения: 1 час 30 мин (2 занятия по 45 минут)
- со второго года: 2 часа 15 мин (3 занятия по 45 минут)
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
Стоимость занятий: бесплатно.
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