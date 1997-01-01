Картинг в ДЮЦ "Техноспектр"

Информация

Описание:

Творческое объединение «Картинг» открыло двери в мир технического творчества и автоспорта (дисциплина - картинг) с 16 октября 2014 года.

Спортивный картинг, как и любой другой спорт, дисциплинирует. Занятия автоспортом развивают технические способности, способствуют формированию личности ребёнка, учат преодолевать трудности, ставить перед собой цели и добиваться их, повышают уровень всесторонней физической подготовленности и спортивного мастерства, пропагандируют здоровый образ жизни.

Возраст: от 8 до 18 лет.

Продолжительность занятий:

первый год обучения: 1 час 30 мин (2 занятия по 45 минут)

со второго года: 2 часа 15 мин (3 занятия по 45 минут)

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.

Стоимость занятий: бесплатно.