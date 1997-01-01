Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Кёкусинкай каратэ в СК «Тайгер»
Адреса
- +7 (914) 540-72-36
- +7 (914) 183-80-43
Информация
Описание:
Стиль Кёкусинкай был создан в противовес множеству бесконтактных школ и самому принципу «карате без контакта».
Карате Кёкусинкай — чрезвычайно зрелищный вид спорта. Спортивные поединки проводятся без защитного снаряжения. Единственное ограничение — запрет ударов в голову руками.
Занятия Кёкусинкай формируют самодисциплину, уверенность в себе, развивают чувство достоинства, сообразительность, координацию, силу. Занимаясь карате, ребёнок становится не только физически сильным, но и сильным духом: закаляет характер и укрепляет внутренний стержень. Регулярные тренировки учат с достоинством выходить из сложных ситуаций не только на татами, но и далеко за его пределами в жизни.
Возраст учеников: от 4 лет.
Продолжительность занятия: 1,5-2 часа.
Частота занятий: 3-6 раз в неделю.
Форма одежды: кимоно.
-
Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
-
Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
-
Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
-
Секция карате в киокусинкай карате-доОт 3 до 18 лет От 2000 руб Частная
-
Тайский бокс в СК «Арена»От 10 до 18 лет От 2400 до 3200 руб Частная
-
Бокс в СК «Заряд»От 16 до 18 лет От 2800 до 2800 руб Частная
-
Школа КапоэйрыОт 3 до 18 лет От 2500 до 2500 руб Частная
-
Секция "Капоэйра"От 6 до 18 лет До 2500 руб Частная
-
Вольная борьба в ХКСДЮШОРОт 10 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Бокс в СК "Арена"От 5 до 18 лет От 2400 до 3200 руб Частная
-
Секция сётокан каратэ в СФКХКОт 6 до 18 лет Государственная
-
MMA в СК «Арена»От 6 до 17 лет Частная
-
Самбо в ХКСДЮШОРОт 10 до 18 лет Государственная
Загрузка комментариев...