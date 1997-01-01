Кёкусинкай каратэ в СК «Тайгер»

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Описание:

Стиль Кёкусинкай был создан в противовес множеству бесконтактных школ и самому принципу «карате без контакта».

Карате Кёкусинкай — чрезвычайно зрелищный вид спорта. Спортивные поединки проводятся без защитного снаряжения. Единственное ограничение — запрет ударов в голову руками.

Занятия Кёкусинкай формируют самодисциплину, уверенность в себе, развивают чувство достоинства, сообразительность, координацию, силу. Занимаясь карате, ребёнок становится не только физически сильным, но и сильным духом: закаляет характер и укрепляет внутренний стержень. Регулярные тренировки учат с достоинством выходить из сложных ситуаций не только на татами, но и далеко за его пределами в жизни.

Возраст учеников: от 4 лет.

Продолжительность занятия: 1,5-2 часа.

Частота занятий: 3-6 раз в неделю.

Форма одежды: кимоно.