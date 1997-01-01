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Кёкусин-кик в СК «Тайгер»
Цена: Цена не указана
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Герасимова, 32
- +7 (914) 540-72-36
Хабаровск, Центральный, ул. Красина, 7
- +7 (914) 183-80-43
Информация
Описание:
Направление в каратэ под названием кёкусин-кик. Это что-то среднее между каратэ и кикбоксингом.
Занятия формируют самодисциплину, уверенность в себе, развивают чувство достоинства, сообразительность, координацию, силу. Занимаясь карате, ребёнок становится не только физически сильным, но и сильным духом: закаляет характер и укрепляет внутренний стержень. Регулярные тренировки учат с достоинством выходить из сложных ситуаций не только на татами, но и далеко за его пределами в жизни.
Возраст учеников: от 4 лет.
Продолжительность занятия: 1,5-2 часа.
Частота занятий: 3-6 раз в неделю.
Форма одежды: кимоно.
Режим работы: ПН-СБ 12:00-21:00.
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