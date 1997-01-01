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Kickboxing kids в СК “Академия”
Цена: 300 - 3200
Возраст: 6 - 14 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, ул. Калинина, 8
- +7 (4212) 202-706
- +7 (4212) 464-999
Информация
Описание: кикбоксинг - один из видов контактного единоборства, объединивший в себе технику кулачного боя и ударов ногами. Занятия по кикбоксингу помогут вашему ребенку развить физическую силу и выносливость, закалить характер, воспитать в себе дух уважения к окружающим, научится самодисциплине, овладеть навыками самообороны, чтобы ребенок мог постоять за себя в опасной ситуации.
Возраст: 6 - 14 лет.
Стоимость занятий: 300 руб./разовое занятие, 3200 руб. – абонемент на месяц.
Продолжительность занятия: вт, чт, сб с 15:00 до 16:30.
Количество человек в группах: до 20.
Участие в соревнованиях: по желанию самого ученика.
Форма одежды: спортивная, борцовки. перчатки, защитная экипировка.
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