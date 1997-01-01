Kickboxing kids в СК “Академия”

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Описание: кикбоксинг - один из видов контактного единоборства, объединивший в себе технику кулачного боя и ударов ногами. Занятия по кикбоксингу помогут вашему ребенку развить физическую силу и выносливость, закалить характер, воспитать в себе дух уважения к окружающим, научится самодисциплине, овладеть навыками самообороны, чтобы ребенок мог постоять за себя в опасной ситуации.

Возраст: 6 - 14 лет.

Стоимость занятий: 300 руб./разовое занятие, 3200 руб. – абонемент на месяц.

Продолжительность занятия: вт, чт, сб с 15:00 до 16:30.

Количество человек в группах: до 20.

Участие в соревнованиях: по желанию самого ученика.

Форма одежды: спортивная, борцовки. перчатки, защитная экипировка.