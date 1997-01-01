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Киокушинкай каратэ-до
Адреса
- +7 (984) 298-73-81
- +7 (924) 300-89-81
- +7 (924) 206-58-58
Информация
Описание: Для самых маленьких делается упор на общее физическое развитие: координация движения, гибкость, растяжка, выносливость. Чем старше ученик, тем большее внимание уделяется непосредственно боевому искусству. Каратэ помогает стать сильнее как физически, так и духовно: в детях воспитывается дисциплинированность, уважение к старшим, уважение к сопернику, возможность применения боевых навыков исключительно в целях самообороны.
Регулярные участие соревнования разных уровней: Город, Край, ДФО, РФ, международные турниры. При успешной аттестации на пояс выдается сертификат. При выполнении норм присваиваются спортивные разряды.
Стоимость занятий: от 1500 рублей.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Продолжительность занятия: от 1 до 2 часов, в зависимости от возраста и уровня подготовки.
Количество человек в группах: до 20
Форма одежды: Кимоно, занятия проводятся босиком. Новички допускаются в спортивной одежде.
Дополнительные расходы: Амуниция (Кимоно, защитные средства) приобретается самостоятельно.
СК СПАРТАК, ул. Дикопольцева 19
Инструктор - Андрушко Евгений Игоревич, 3 дан,
тел. 8-914-545-42-72
Понедельник, среда, пятница.
9:00 — 10:30 — 6-9 лет.
Понедельник-суббота
16:00 -17:30 - 10-15 лет.
Инструктор - Ташлыкова Анна Алексеевна
тел. 8-962-121-60-10
Вторник, четверг, суббота.
9:00 - 10:30 — 5-7 лет.
Инструктор - Агапов Евгений Юрьевич, 2 дан
тел. 8-984-298-73-81
Понедельник, среда, пятница.
14:30-16:00 — 6-9 лет.
Инструктор - Лавренов Александр Александрович, 2 дан
Вторник, четверг, суббота.
14:30-16:00 — 6-9 лет.
Инструктор - Шабанов Юрий Владимирович
Понедельник-суббота
18:00-20:00 — от 16 лет.
Гимназия №7, ул. Тихоокеанская 194а
Инструктор - Еренков Святослав Олегович, 2 дан
тел. 8-914-150-50-80
Вторник, четверг, суббота:
17:00 - 18:30 - 6-9 лет.
18:30 — 20:00 — 10-13 лет.
20:00 — 21:30 — от 14 лет.
ФК "SKY" ул. Свердлова 30а
Инструктор -Еренков Святослав Олегович, 2 дан
тел. 8-914-150-50-80
Понедельник, среда, пятница
14:00-15:30 — 7-10 лет.
ФК "МК-Спорт" ул. Тимирязева 26
Инструктор - Павлова Ефросинья Геннадьевна
тел. 8-924-107-01-78
Вторник, четверг
18:00-19:30 — 7-10 лет.
19:30-21:00 — 11-14 лет.
Суббота
14:00-15:30 — 7-14 лет.
«Школа № 40», ул. Школьная 17
Инструктор - Матыцын Никита Андреевич, 1 дан
тел. 8-924-214-00-96
Вторник, четверг, суббота:
19:00-20:00 — 7-10 лет.
20:00-21:30 — 11-14 лет.
«СОШ № 2», ул. Богородская 6, (п. Березовка)
Инструктор - Агапов Евгений Юрьевич, 2 дан
тел. 8-984-298-73-81
Вторник, четверг, суббота:
17:30 — 19:00 — 7-10 лет.
Инструктор - Ринкс Родион Сергеевич, 1 дан
тел. 8-924-300-89-81
Вторник, четверг, суббота:
19:00 — 21:00 — 11-14 лет.
«Экономическая гимназия», ул. пр. Даниловского, 22
Инструктор — Меджинян Эльза Кареновна
тел. 8-914-173-89-49
Вторник, четверг, суббота:
17:30-19:00 — 7-10 лет.
Инструктор — Сорокопуд Сергей Игоревич
тел. 8-909-856-07-57
Вторник, четверг, суббота:
19:00-20:30 — 11-14 лет.
СОШ № 6, ул. Горького 6 (пос. Горького)
Инструктор - Голованов Николай Валентинович
тел. 8-924-206-58-58
Вторник, четверг, суббота:
19:00 — 20:00 — 7-10 лет.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по карате в Хабаровске.
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Стаж 22 годаОтзывов: 2Стаж 22 годаОтзывов: 1
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Стаж 10 летОтзывов: 0Стаж 10 летОтзывов: 1
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Стаж 4 годаОтзывов: 0Стаж 4 годаОтзывов: 1
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Стаж 6 летОтзывов: 1Стаж 6 летОтзывов: 1
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