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        Киокушинкай каратэ-до

        Киокушинкай каратэ-до

        Количество преподавателей: 12
        Боевые искусства
        Рейтинг: 9.0
        Цена: От 1500
        Возраст: 5 - 16 лет
        Отзывов: 1
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        Хабаровск, Краснофлотский, ул. Богородская, 6
        • +7 (984) 298-73-81
        • +7 (924) 300-89-81
        Хабаровск, Железнодорожный, ул. Горького, 6
        • +7 (924) 206-58-58
        Информация

        Описание: Для самых маленьких делается упор на общее физическое развитие: координация движения, гибкость, растяжка, выносливость. Чем старше ученик, тем большее внимание уделяется непосредственно боевому искусству. Каратэ помогает стать сильнее как физически, так и духовно: в детях воспитывается дисциплинированность, уважение к старшим, уважение к сопернику, возможность применения боевых навыков исключительно в целях самообороны.

        Регулярные участие соревнования разных уровней: Город, Край, ДФО, РФ, международные турниры. При успешной аттестации на пояс выдается сертификат. При выполнении норм присваиваются спортивные разряды.

        Стоимость занятий: от 1500 рублей.

        Частота занятий: 3 раза в неделю.

        Продолжительность занятия: от 1 до 2 часов, в зависимости от возраста и уровня подготовки.

        Количество человек в группах: до 20

        Форма одежды: Кимоно, занятия проводятся босиком. Новички допускаются в спортивной одежде.

        Дополнительные расходы: Амуниция (Кимоно, защитные средства) приобретается самостоятельно.

        СК СПАРТАК, ул. Дикопольцева 19

        Инструктор - Андрушко Евгений Игоревич, 3 дан,

        тел. 8-914-545-42-72

              Понедельник, среда, пятница.

               9:00 — 10:30 — 6-9 лет.

        Понедельник-суббота

               16:00 -17:30 - 10-15 лет.

        Инструктор - Ташлыкова Анна Алексеевна

        тел. 8-962-121-60-10

               Вторник, четверг, суббота.

               9:00 - 10:30 — 5-7 лет.

        Инструктор - Агапов Евгений Юрьевич, 2 дан

        тел. 8-984-298-73-81

              Понедельник, среда, пятница.

              14:30-16:00 — 6-9 лет.

        Инструктор - Лавренов Александр Александрович, 2 дан

              Вторник, четверг, суббота.

              14:30-16:00 — 6-9 лет.

        Инструктор - Шабанов Юрий Владимирович

              Понедельник-суббота

              18:00-20:00 — от 16 лет.

        Гимназия №7, ул. Тихоокеанская 194а

        Инструктор - Еренков Святослав Олегович, 2 дан

        тел. 8-914-150-50-80

              Вторник, четверг, суббота:

              17:00 - 18:30  - 6-9 лет.

              18:30 — 20:00 — 10-13 лет.

              20:00 — 21:30 — от 14 лет.

        ФК "SKY" ул. Свердлова 30а

        Инструктор -Еренков Святослав Олегович, 2 дан

        тел. 8-914-150-50-80

               Понедельник, среда, пятница

               14:00-15:30 — 7-10 лет.

        ФК "МК-Спорт" ул. Тимирязева 26

        Инструктор - Павлова Ефросинья Геннадьевна

        тел. 8-924-107-01-78

               Вторник, четверг

               18:00-19:30 — 7-10 лет.

               19:30-21:00 — 11-14 лет.

        Суббота

               14:00-15:30 — 7-14 лет.

        «Школа № 40», ул. Школьная 17

        Инструктор - Матыцын Никита Андреевич, 1 дан

        тел. 8-924-214-00-96

               Вторник, четверг, суббота:

               19:00-20:00 — 7-10 лет.

               20:00-21:30 — 11-14 лет.

        «СОШ № 2», ул. Богородская 6, (п. Березовка)

        Инструктор - Агапов Евгений Юрьевич, 2 дан

        тел. 8-984-298-73-81

              Вторник, четверг, суббота:

              17:30 — 19:00 — 7-10 лет.

        Инструктор - Ринкс Родион Сергеевич, 1 дан

        тел. 8-924-300-89-81

              Вторник, четверг, суббота:

              19:00 — 21:00 — 11-14 лет.

        «Экономическая гимназия», ул. пр. Даниловского, 22

        Инструктор — Меджинян Эльза Кареновна

        тел. 8-914-173-89-49

              Вторник, четверг, суббота:

              17:30-19:00 — 7-10 лет.

        Инструктор — Сорокопуд Сергей Игоревич

        тел. 8-909-856-07-57

              Вторник, четверг, суббота:

              19:00-20:30 — 11-14 лет.

        СОШ № 6, ул. Горького 6 (пос. Горького)

        Инструктор - Голованов Николай Валентинович

        тел. 8-924-206-58-58

               Вторник, четверг, суббота:

              19:00 — 20:00 — 7-10 лет.

        С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по карате  в Хабаровске.

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