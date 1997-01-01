Киокушинкай каратэ-до

Информация

Описание: Для самых маленьких делается упор на общее физическое развитие: координация движения, гибкость, растяжка, выносливость. Чем старше ученик, тем большее внимание уделяется непосредственно боевому искусству. Каратэ помогает стать сильнее как физически, так и духовно: в детях воспитывается дисциплинированность, уважение к старшим, уважение к сопернику, возможность применения боевых навыков исключительно в целях самообороны.

Регулярные участие соревнования разных уровней: Город, Край, ДФО, РФ, международные турниры. При успешной аттестации на пояс выдается сертификат. При выполнении норм присваиваются спортивные разряды.

Стоимость занятий: от 1500 рублей.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Продолжительность занятия: от 1 до 2 часов, в зависимости от возраста и уровня подготовки.

Количество человек в группах: до 20

Форма одежды: Кимоно, занятия проводятся босиком. Новички допускаются в спортивной одежде.

Дополнительные расходы: Амуниция (Кимоно, защитные средства) приобретается самостоятельно.

СК СПАРТАК, ул. Дикопольцева 19

Инструктор - Андрушко Евгений Игоревич, 3 дан,

тел. 8-914-545-42-72

Понедельник, среда, пятница.

9:00 — 10:30 — 6-9 лет.

Понедельник-суббота

16:00 -17:30 - 10-15 лет.

Инструктор - Ташлыкова Анна Алексеевна

тел. 8-962-121-60-10

Вторник, четверг, суббота.

9:00 - 10:30 — 5-7 лет.

Инструктор - Агапов Евгений Юрьевич, 2 дан

тел. 8-984-298-73-81

Понедельник, среда, пятница.

14:30-16:00 — 6-9 лет.

Инструктор - Лавренов Александр Александрович, 2 дан

Вторник, четверг, суббота.

14:30-16:00 — 6-9 лет.

Инструктор - Шабанов Юрий Владимирович

Понедельник-суббота

18:00-20:00 — от 16 лет.

Гимназия №7, ул. Тихоокеанская 194а

Инструктор - Еренков Святослав Олегович, 2 дан

тел. 8-914-150-50-80

Вторник, четверг, суббота:

17:00 - 18:30 - 6-9 лет.

18:30 — 20:00 — 10-13 лет.

20:00 — 21:30 — от 14 лет.

ФК "SKY" ул. Свердлова 30а

Инструктор -Еренков Святослав Олегович, 2 дан

тел. 8-914-150-50-80

Понедельник, среда, пятница

14:00-15:30 — 7-10 лет.

ФК "МК-Спорт" ул. Тимирязева 26

Инструктор - Павлова Ефросинья Геннадьевна

тел. 8-924-107-01-78

Вторник, четверг

18:00-19:30 — 7-10 лет.

19:30-21:00 — 11-14 лет.

Суббота

14:00-15:30 — 7-14 лет.

«Школа № 40», ул. Школьная 17

Инструктор - Матыцын Никита Андреевич, 1 дан

тел. 8-924-214-00-96

Вторник, четверг, суббота:

19:00-20:00 — 7-10 лет.

20:00-21:30 — 11-14 лет.

«СОШ № 2», ул. Богородская 6, (п. Березовка)

Инструктор - Агапов Евгений Юрьевич, 2 дан

тел. 8-984-298-73-81

Вторник, четверг, суббота:

17:30 — 19:00 — 7-10 лет.

Инструктор - Ринкс Родион Сергеевич, 1 дан

тел. 8-924-300-89-81

Вторник, четверг, суббота:

19:00 — 21:00 — 11-14 лет.

«Экономическая гимназия», ул. пр. Даниловского, 22

Инструктор — Меджинян Эльза Кареновна

тел. 8-914-173-89-49

Вторник, четверг, суббота:

17:30-19:00 — 7-10 лет.

Инструктор — Сорокопуд Сергей Игоревич

тел. 8-909-856-07-57

Вторник, четверг, суббота:

19:00-20:30 — 11-14 лет.

СОШ № 6, ул. Горького 6 (пос. Горького)

Инструктор - Голованов Николай Валентинович

тел. 8-924-206-58-58

Вторник, четверг, суббота:

19:00 — 20:00 — 7-10 лет.

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