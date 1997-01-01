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Киокусинкай карате-до в СК «Арена»
Адреса
- +7 (4212) 622-999
Информация
Описание: сравнительно молодой, но при этом один из самых знаменитых и эффективных видов боевых искусств. В отличие от бесконтактных стилей, Киокушинкай рассчитано на реальную борьбу и имеет репутацию «сильнейшего карате», в полной мере использующего возможности организма.
На тренировках большое внимание уделяется нравственному воспитанию, благодаря чему занятия Киокушинкай совершенствуют дух посредством силовых упражнений и тренировки тела. Особые правила поведения, соблюдение этикета додзё воспитывает в карате уважение к старшим и товарищам, дисциплинирует и помогает поборот лень, бездушие и агрессию.
Возраст учеников: от 3 до 18 лет.
Стоимость занятий:
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пробное занятие бесплатно (по записи),
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абонемент на 8 занятий 2400 руб.,
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абонемент на 12 занятий 3200 руб.
Продолжительность занятия: 90 мин.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группах: от 6 до 25 человек.
Форма одежды: кимано.
Дополнительные расходы: на форму.
Расписание работы: ПН, СР, ПТ 18:30-20:00
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