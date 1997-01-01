Киокусинкай карате-до в СК «Арена»

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Описание: сравнительно молодой, но при этом один из самых знаменитых и эффективных видов боевых искусств. В отличие от бесконтактных стилей, Киокушинкай рассчитано на реальную борьбу и имеет репутацию «сильнейшего карате», в полной мере использующего возможности организма.

На тренировках большое внимание уделяется нравственному воспитанию, благодаря чему занятия Киокушинкай совершенствуют дух посредством силовых упражнений и тренировки тела. Особые правила поведения, соблюдение этикета додзё воспитывает в карате уважение к старшим и товарищам, дисциплинирует и помогает поборот лень, бездушие и агрессию.

Возраст учеников: от 3 до 18 лет.

Стоимость занятий:

пробное занятие бесплатно (по записи),

абонемент на 8 занятий 2400 руб.,

абонемент на 12 занятий 3200 руб.

Продолжительность занятия: 90 мин.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группах: от 6 до 25 человек.

Форма одежды: кимано.

Дополнительные расходы: на форму.

Расписание работы: ПН, СР, ПТ 18:30-20:00