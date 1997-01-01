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        Киокусинкай в ХКСДЮШОР

        Киокусинкай в ХКСДЮШОР

        Количество преподавателей: 4
        Боевые искусства
        Рейтинг: 7.4
        Цена: Цена не указана
        Возраст: 10 - 18 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Центральный, ул. Дзержинского, 1А , Хабаровская краевая СДЮШОР
        • +7 (4212) 313-375
        Информация

        КИОКУСИНКАЙ – японское боевое искусство, система защиты и нападения. В отличие от других единоборств, которые предполагают борьбу, проведение разного рода бросков, удерживающих захватов и удушающих приемов, в киокусинкай степень непосредственного контакта между участниками схватки минимальна, а для сокрушения противника используются точно нацеленные мощные удары руками или ногами, наносимые в жизненно важные точки его тела.

        В данное время на отделении обучается учащиеся в возрасте от  10 до 18  лет. Ведется набор в группы с 10 лет.

        Для зачисления в школу необходимо иметь медицинский допуск к занятиям и желание заниматься данным видом спорта.

        Стоимость: бесплатно.

        Экипировка: частично предоставляется.

        Учебно-тренировочные базы:

        г. Хабаровск: 

        • ул. Калинина, 88, Додже
        • ул. Шимановского, 2А, МБОУ СОШ № 62 (ост. Институт культуры)
        • ул. Большая, 30, МОУ СОШ № 13

        г. Комсомольске-на-Амуре: 

        • проспект Первостроителей, 22
        • ул. Сидоренко, 17

        В секциях по каратэ для детей практикуются бесконтактные занятия, что бы избежать травм. Прежде всего, на таких занятиях формируют силу духа, учат самодисциплине, умению контролировать свои эмоции. Комплекс спортивных упражнений формирует правильную осанку, дает хорошую растяжку и развивает способность контролировать свои движения. Помимо этого, каратэ воспитывает уважение к себе и окружающим, а также оказывает положительно влияние на психику Вашего ребенка.

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