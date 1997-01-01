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Китайский для путешествий в «Билингва»
Адреса
- +7 (962) 503-33-03
Информация
Описание:
Предлагаем Вашему вниманию изучение китайского языка по уникальной методике. Всего за 2-3 месяца, Вы сможете пользоваться Китайским языком в реальной жизни, независимо от того, будет ли вашей целью занятие бизнесом, туризмом или изучение китайского языка просто из интереса.
Этот курс основан на принципе усвоения практического современного китайского языка. В его основу включены базовые знания фонетики, грамматики, иероглифики, а также тонкости китайского языка и китайской культуры.
И самая приятная для Вас новость - это отсутствие обременительных громоздких домашних заданий, в чём и заключается одна из особенностей данной методики.
Кроме групповых занятий можно записаться также и на индивидуальные занятия, при которых обучающийся занимается один на один с педагогом. Таким образом, внимание педагога полностью посвящается одному ученику, и план занятий составляется под него. Соответственно частота и продолжительность занятий обговаривается согласно пожеланиям обучающего.
Курс рассчитан на 3 месяца.
Возраст учеников: от 14 лет.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Продолжительность занятия: 120 мин.
Количество человек в группах: до 8.
Стоимость занятий: от 6720 руб./мес.
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