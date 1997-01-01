Китайский для путешествий в «Билингва»

Информация

Описание:

Предлагаем Вашему вниманию изучение китайского языка по уникальной методике. Всего за 2-3 месяца, Вы сможете пользоваться Китайским языком в реальной жизни, независимо от того, будет ли вашей целью занятие бизнесом, туризмом или изучение китайского языка просто из интереса.

Этот курс основан на принципе усвоения практического современного китайского языка. В его основу включены базовые знания фонетики, грамматики, иероглифики, а также тонкости китайского языка и китайской культуры.

И самая приятная для Вас новость - это отсутствие обременительных громоздких домашних заданий, в чём и заключается одна из особенностей данной методики.

Кроме групповых занятий можно записаться также и на индивидуальные занятия, при которых обучающийся занимается один на один с педагогом. Таким образом, внимание педагога полностью посвящается одному ученику, и план занятий составляется под него. Соответственно частота и продолжительность занятий обговаривается согласно пожеланиям обучающего.

Курс рассчитан на 3 месяца.

Возраст учеников: от 14 лет.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Продолжительность занятия: 120 мин.

Количество человек в группах: до 8.

Стоимость занятий: от 6720 руб./мес.