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Китайский язык в центре «Полиглотики»
Адреса
- +7 (914) 418-05-46
- +7 (914) 418-05-46
Информация
Описание секции: методистами сети Детских Языковых Центров «Полиглотики» была создана уникальная методика, основанная на коммуникативном подходе в обучении, ориентированная на русскоговорящих детей, позволяющая в короткие сроки овладеть иностранным языком.
Иностранный язык на занятии – это единственное средство коммуникации. Во время занятия педагог не использует родную речь. Ребенок шаг за шагом осваивает язык в различных ситуациях по принципу билингвизма, изучая иностранный язык как свой родной, а не через перевод.
Обучение проходит в игровой форме в творческой среде. Происходит постоянная смена деятельности: дети общаются, поют песенки, танцуют, играют, рисуют и раскрашивают - все это на иностранном языке. А позитивные эмоции только обеспечивают успех в изучении иностранного языка.
Наши педагоги - это опытные специалисты, прошедшие обучение по уникальной методике сети «Полиглотики».
Возраст учеников: от 1 года до 12 лет.
Стоимость занятий:
500 руб. - пробное занятие,
4500 руб. - 8 групповых занятий,
5000 руб. - 9 групповых занятий,
850 руб. - индивидуальное занятие.
Продолжительность занятия: групповые от 30 до 55 минут, в зависимости от возраста ребенка; индивидуальные - 55 минут.
Частота занятий – групповые занятия проходят 2 раза в неделю; индивидуальные занятия по договорённости.
Количество человек в группах: до 6 человек.
Расписание работы: ПН-ПТ: 10:00 - 20:00, СБ: с 10:00 - 17:00, ВС — выходной.
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