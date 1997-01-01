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Китайский язык для детей от 12 лет в центре «Ива»
Адреса
- +7 (4212) 466-700
- +7 (914) 425-71-96
Информация
Описание: данный курс предназначен для подростков старше 12 лет и взрослых, желающих освоить базовый уровень китайского языка. Курс преподается по учебнику «Новый практический курс китайского языка». Целью курса является овладение фонетикой, основными грамматическими структурами, базовой лексикой, иероглификой общепринятого нормативного китайского языка. Кроме этого учебник имеет ярко выраженную коммуникативную направленность. Большинство текстов построены в форме живых диалогов, поэтому уже с первых уроков слушатели осваивают разговорную китайскую речь.
В процессе обучения преподаватель постоянно практикует устное и письменное тестирование слушателей, в целях контроля усвоения пройденного материала. Занятия проводят квалифицированные преподаватели с опытом проживания в Китае в группах до 12 человек.
Весь курс рассчитан на 432 академических часа классной работы, которые делятся на уровни по 144 академических часов каждый. Один уровень проходится за 9 месяцев при интенсивности обучения - 4 академических часа в неделю.
Данный курс идеально подойдет для молодых людей, желающих в дальнейшем глубоко изучать китайский язык в Российских или Китайских ВУЗах, а взрослым позволит общаться на китайском языке во время туристических поездок в Китай.
Возраст учеников: от 12 до 18 лет.
Стоимость: 3800 руб./мес.
Количество человек в группе: до 12.
Срок обучения на одном уровне: 9 мес. (144 ак. час.).
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