Китайский язык для детей от 7 лет в центре «Ива»

Информация

Описание: Данный курс предназначен для детей младшего школьного возраста. Программа специально разработана с учетом возрастных особенностей обучающихся. Основной целью является освоение правильного произношения общепринятого китайского языка, простых грамматических структур, лексики по темам: приветствие, знакомство, семья, друзья, животные, праздники и другие. В процессе обучение дети разучивают китайские песни, стихи, смотрят обучающие мультфильмы. Также большое внимание уделяется базовой иероглифике, чтобы постепенно научить детей правильно писать иероглифы и сформировать минимальный иероглифический запас. Занятия проходят в непринужденной доброжелательной обстановке под руководством квалифицированного преподавателя в группах до 12 человек.

Курс состоит из двух уровней, каждый уровень рассчитан на 144 академических часа, что составляет 1 год обучения (9 месяцев) с интенсивностью обучения 4 академических часа в неделю.

Возраст учеников: от 7 до 11 лет.

Стоимость: 3800 руб./мес.

Количество человек в группе: до 12.

Срок обучения на: 9 мес. (144 ак. час.).