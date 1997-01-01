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Китайский язык для детей от 7 лет в центре «Ива»
Адреса
- +7 (4212) 466-700
- +7 (914) 425-71-96
Информация
Описание: Данный курс предназначен для детей младшего школьного возраста. Программа специально разработана с учетом возрастных особенностей обучающихся. Основной целью является освоение правильного произношения общепринятого китайского языка, простых грамматических структур, лексики по темам: приветствие, знакомство, семья, друзья, животные, праздники и другие. В процессе обучение дети разучивают китайские песни, стихи, смотрят обучающие мультфильмы. Также большое внимание уделяется базовой иероглифике, чтобы постепенно научить детей правильно писать иероглифы и сформировать минимальный иероглифический запас. Занятия проходят в непринужденной доброжелательной обстановке под руководством квалифицированного преподавателя в группах до 12 человек.
Курс состоит из двух уровней, каждый уровень рассчитан на 144 академических часа, что составляет 1 год обучения (9 месяцев) с интенсивностью обучения 4 академических часа в неделю.
Возраст учеников: от 7 до 11 лет.
Стоимость: 3800 руб./мес.
Количество человек в группе: до 12.
Срок обучения на: 9 мес. (144 ак. час.).
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