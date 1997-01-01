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Китайский язык для детей в «Билингва»
Адреса
- +7 (962) 503-33-03
Информация
Описание:
Курсы китайского языка для детей — это не только модное веяние сегодня, но и забота о будущем ребенка. Ознакомление с китайским языком помогает развить память, расширить кругозор и развить фантазию. С первого же занятия ребенок начнет впитывать культуру древнейшего государства, придет в восторг от богатейшей письменности и иероглифики, и удивит Вас своими успехами. Ведь именно в детском возрасте он буквально впитывает информацию, легче поддается обучению и сможет легко запоминать и произносить звуки китайского языка.
Кроме групповых занятий можно записаться также и на индивидуальные занятия, при которых обучающийся занимается один на один с педагогом. Таким образом, внимание педагога полностью посвящается одному ученику, и план занятий составляется под него. Соответственно частота и продолжительность занятий обговаривается согласно пожеланиям обучающего.
Курс рассчитан на 3 учебных года.
Возраст учеников: от 4 лет.
Продолжительность учебного года: 9 мес.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Продолжительность занятия: 45 мин.
Количество человек в группах: до 8 чел.
Стоимость занятий:от 2480 руб./мес.
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