Китайский язык (общий курс) в «Билингва»

Информация

Описание:

Не секрет, что изучение китайского языка становится все более популярным в мире. Как сказал Известный американский финансист Джим Роджерс "XIX век был веком Великобритании, ХХ — веком США, XXI век будет веком Китая, нравится нам это или нет". Как мы все наблюдаем, он был прав, и востребованность китайского языка вполне объяснима на сегодняшний день.

На курсах знакомят каждого ученика с многовековой историей и богатой культурой Китайского государства, без знаний которых невозможно постичь основы иероглифики и грамматики и приобрести навыки письменного и устного общения на китайском языке. Педагоги научат Вас грамотно формулировать мысли на китайском языке и говорить на этом языке красиво.

Кроме групповых занятий можно записаться также и на индивидуальные занятия, при которых обучающийся занимается один на один с педагогом. Таким образом, внимание педагога полностью посвящается одному ученику, и план занятий составляется под него. Соответственно частота и продолжительность занятий обговаривается согласно пожеланиям обучающего.

Курс рассчитан на 5 лет.

Возраст учеников: от 10 лет.

Продолжительность учебного года: 9 мес.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Продолжительность занятия: 60 мин.

Количество человек в группах: до 8.

Стоимость занятий: от 3360 руб./мес.