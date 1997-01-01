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Китайский язык (общий курс) в «Билингва»
Адреса
- +7 (962) 503-33-03
Информация
Описание:
Не секрет, что изучение китайского языка становится все более популярным в мире. Как сказал Известный американский финансист Джим Роджерс "XIX век был веком Великобритании, ХХ — веком США, XXI век будет веком Китая, нравится нам это или нет". Как мы все наблюдаем, он был прав, и востребованность китайского языка вполне объяснима на сегодняшний день.
На курсах знакомят каждого ученика с многовековой историей и богатой культурой Китайского государства, без знаний которых невозможно постичь основы иероглифики и грамматики и приобрести навыки письменного и устного общения на китайском языке. Педагоги научат Вас грамотно формулировать мысли на китайском языке и говорить на этом языке красиво.
Кроме групповых занятий можно записаться также и на индивидуальные занятия, при которых обучающийся занимается один на один с педагогом. Таким образом, внимание педагога полностью посвящается одному ученику, и план занятий составляется под него. Соответственно частота и продолжительность занятий обговаривается согласно пожеланиям обучающего.
Курс рассчитан на 5 лет.
Возраст учеников: от 10 лет.
Продолжительность учебного года: 9 мес.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Продолжительность занятия: 60 мин.
Количество человек в группах: до 8.
Стоимость занятий: от 3360 руб./мес.
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