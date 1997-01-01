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Китайский язык в школе "Freedom"
Цена: От 5000
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, б-р Амурский, 16
- +7 (914) 213-01-21
Информация
Описание: китайский для сдачи HSK и HSKK, поступления в ВУЗ,
Возраст учеников: 4-18 лет.
Стоимость занятий: 5000 руб.
Продолжительность занятия: 80 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 6.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
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