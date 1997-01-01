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Клуб боевых искусств "Воин"
Цена: Цена не указана
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 45
- +7 (999) 080-63-08
Хабаровск, Индустриальный, ул. Слободская, 10А
- +7 (914) 417-10-07
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Стаж 5 летОтзывов: 11Стаж 5 летОтзывов: 0
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Стаж 4 годаОтзывов: 16Стаж 4 годаОтзывов: 0
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Секция "Кикбоксинг" в СК «Заряд»От 7 до 18 лет От 2800 до 2800 руб Частная
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Секция Айкидо в СК «Заряд»От 7 до 18 лет От 2800 до 2800 руб Частная
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Боевое самбоОт 7 до 18 лет От 500 руб Частная
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Бокс в СК "Арена"От 5 до 18 лет От 2400 до 3200 руб Частная
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Секция карате в киокусинкай карате-доОт 3 до 18 лет От 2000 руб Частная
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Секция "Самбо" в СК "Заряд"От 6 до 18 лет От 2200 до 2800 руб Частная
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Киокусинкай в ХКСДЮШОРОт 10 до 18 лет Государственная
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Армейский рукопашный бой в СК на МолодежнойОт 6 до 17 лет От 300 до 2990 руб Частная
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Капоэйра в ФК "Наутилус"От 7 до 13 лет Частная
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Федерация смешанных Боевых искусств РоссииОт 6 до 50 лет До 2000 руб Государственная
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