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Клуб "Минипутики" в ЦВР "Планета взросления"
Цена: Цена не указана
Возраст: 3 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 71
- +7 (4212) 547-015
Информация
Описание: развивающая секция для детей.
Основа: платная.
Продолжительность занятий: 2 раза в неделю по 60 минут.
Возраст: дошкольники.
Количество человек в группе :10
Каждый родитель стремится развить своего ребенка со всех сторон. Очень важное в процессе развития имеют память, интеллект и внимание. Именно в детском возрасте этому нужно уделить очень большое значение. Именно для этого и существуют секции по развитию детей. На занятиях, Ваш ребенок, играючи учиться мыслить, развивает стремление познавать мир, учится запоминать и предвидеть результаты своей деятельности. Развивает музыкальный слух и основы хорового пения.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по развитию ребенка в Хабаровске
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