Клуб "Минипутики" в ЦВР "Планета взросления"

Информация

Описание: развивающая секция для детей.

Основа: платная.

Продолжительность занятий: 2 раза в неделю по 60 минут.

Возраст: дошкольники.

Количество человек в группе :10

Каждый родитель стремится развить своего ребенка со всех сторон. Очень важное в процессе развития имеют память, интеллект и внимание. Именно в детском возрасте этому нужно уделить очень большое значение. Именно для этого и существуют секции по развитию детей. На занятиях, Ваш ребенок, играючи учиться мыслить, развивает стремление познавать мир, учится запоминать и предвидеть результаты своей деятельности. Развивает музыкальный слух и основы хорового пения.

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