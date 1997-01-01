Клуб "Почемучки" в ЦВР "Планета взросления"

Информация

Описание: кружок подготовки к школе.

Возраст:

группа 4 года;

группа 5 лет;

группа 6 лет.

Стоимость: от 100 рублей / час.

Количество человек в группе :10

Продолжительность занятий:

группа 4 года - 2 раза в неделю по 1,5 часа;

группа 5 лет - 2 раза в неделю по 1 часу 50 минут;

группа 6 лет - 2 раза в неделю по 1 часу 50 минут.

Отдавая ребенка в школу, необходимо задуматься о готовности сына или дочки к таким переменам. Именно для этого и существую секции по подготовке к школе. На занятиях дети изучают основы грамоты и чтения, математические представления , развивают навыки общения и умения работать индивидуально и в группе. Опытные педагоги улучшают память ребенка, развивают мелкую моторику. Все занятия проходят в игровой форме, что помогает детям быстрее адаптироваться к новым условиям.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по подготовке ребенка в 1 класс в Хабаровске