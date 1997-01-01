Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Клуб "Почемучки" в ЦВР "Планета взросления"
Цена: От 100
Возраст: 4 - 6 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 71
- +7 (4212) 547-015
Информация
Описание: кружок подготовки к школе.
Возраст:
- группа 4 года;
- группа 5 лет;
- группа 6 лет.
Стоимость: от 100 рублей / час.
Количество человек в группе :10
Продолжительность занятий:
- группа 4 года - 2 раза в неделю по 1,5 часа;
- группа 5 лет - 2 раза в неделю по 1 часу 50 минут;
- группа 6 лет - 2 раза в неделю по 1 часу 50 минут.
Отдавая ребенка в школу, необходимо задуматься о готовности сына или дочки к таким переменам. Именно для этого и существую секции по подготовке к школе. На занятиях дети изучают основы грамоты и чтения, математические представления , развивают навыки общения и умения работать индивидуально и в группе. Опытные педагоги улучшают память ребенка, развивают мелкую моторику. Все занятия проходят в игровой форме, что помогает детям быстрее адаптироваться к новым условиям.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по подготовке ребенка в 1 класс в Хабаровске
-
Стаж 24 годаОтзывов: 0Стаж 24 годаОтзывов: 0
-
Стаж 26 летОтзывов: 0Стаж 26 летОтзывов: 0
-
Стаж 12 летОтзывов: 0Стаж 12 летОтзывов: 0
-
Стаж 30 летОтзывов: 0Стаж 30 летОтзывов: 0
-
Стаж 26 летОтзывов: 0Стаж 26 летОтзывов: 0
-
Подготовка к школе в ЦДТ "Народные ремесла"От 5 до 7 лет От 2600 руб Государственная
-
Курс "Бэби-класс II" в Бэби-клубеОт 4 до 6 лет От 500 до 5000 руб Частная
-
Подготовка к школе в центре "Школа Пифагора"От 5 до 7 лет От 475 руб Частная
-
Подготовка к школе в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов"От 4 до 6 лет От 1320 до 1320 руб Государственная
-
Секция "Малышок" в ЦЭВД "Отрада"От 5 до 7 лет Бесплатно Государственная
-
Дошкольное обучение в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»От 2 до 4 лет От 1050 до 1050 руб Государственная
-
Секция «Умные дети»От 5 до 12 лет От 800 руб Частная
-
Подготовка к школе в центре «Бэйбл»От 5 до 7 лет От 500 до 4000 руб Частная
-
Подготовка к школе в МЦ «Арлекин»От 4 до 7 лет От 2760 руб Частная
-
Подготовка в первый класс в ЦДТ "Радуга талантов"От 4 до 6 лет От 1200 до 1200 руб Государственная
Загрузка комментариев...