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Клуб стендового моделизма в ВПЦ "Взлет"
Цена: Цена не указана
Возраст: 9 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Радищева, 8Д
- +7 (924) 214-00-20
Информация
Описание: на занятиях будут разбираться исторический контекст и аспекты создаваемой модели, будут проводится обучения уникальным техникам по созданию реалистичных моделей, разбираться технические и конструкционные особенности, благодаря этому ваш ребенок сможет всесторонне развиваться и учится новому, приобретёт увлечение на всю жизнь.
Возраст учеников: от 9 лет.
Руководитель направления: Авдеев Александр.
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