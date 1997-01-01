Клуб стендового моделизма в ВПЦ "Взлет"

Информация

Описание: на занятиях будут разбираться исторический контекст и аспекты создаваемой модели, будут проводится обучения уникальным техникам по созданию реалистичных моделей, разбираться технические и конструкционные особенности, благодаря этому ваш ребенок сможет всесторонне развиваться и учится новому, приобретёт увлечение на всю жизнь.

Возраст учеников: от 9 лет.

Руководитель направления: Авдеев Александр.