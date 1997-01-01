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Комплексное развитие в центре "Бэйбл"
Адреса
- +7 (914) 544-04-47
- +7 (4212) 770-447
Информация
Описание: в комплексное развитие включены задания на развитие всех способностей, которые пригодятся детям в школе: формирование математических представлений, развитие психических процессов (мышления, восприятия, памяти, внимания, воображения). Развитие мелкой моторики рук и как следствие – речи. Задания на развитие речи. Пальчиковая гимнастика, подготовка руки к письму, творческие задания.
Возраст учеников: от 9 месяцев до 5 лет
Стоимость занятий: 4000 руб. - абонемент на месяц, 500 руб. - пробно, разовое посещение 600 руб.
Продолжительность занятия: 50 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 8.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
Расписание работы:
ПН 9:00, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00 и 17:00;
ВТ 9:00, 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 18:00, 19:00;
СР 10:00;
ЧТ 9:00, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00 и 17:00;
ПТ 9:00, 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 18:00, 19:00;
СБ 10:00, 12:00 и 13:00;
ВС 10:00, 12:00.
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