Комплексное развитие в центре "Бэйбл"

Информация

Описание: в комплексное развитие включены задания на развитие всех способностей, которые пригодятся детям в школе: формирование математических представлений, развитие психических процессов (мышления, восприятия, памяти, внимания, воображения). Развитие мелкой моторики рук и как следствие – речи. Задания на развитие речи. Пальчиковая гимнастика, подготовка руки к письму, творческие задания.

Возраст учеников: от 9 месяцев до 5 лет

Стоимость занятий: 4000 руб. - абонемент на месяц, 500 руб. - пробно, разовое посещение 600 руб.

Продолжительность занятия: 50 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 8.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: нет.

Расписание работы:

ПН 9:00, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00 и 17:00;

ВТ 9:00, 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 18:00, 19:00;

СР 10:00;

ЧТ 9:00, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00 и 17:00;

ПТ 9:00, 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 18:00, 19:00;

СБ 10:00, 12:00 и 13:00;

ВС 10:00, 12:00.