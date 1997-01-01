Комплексные развивающие занятия в ДК "Я сам"

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Описание

Само понятие «комплексное развитие» подразумевает комплекс разнообразных заданий, которые включаются в структуру занятия. Мама может как присутствовать на занятии, так и оставить малыша у нас и отдохнуть в холле или отлучиться из клуба.

Занятие включает: комплексный развивающий блок, творческий блок. Для детей 4-5 лет добавляется: английский язык

Комплексный развивающий блок включает:

Знакомство с окружающим миром (комплекс увлекательных заданий и упражнений на тему занятия в сочетании с просмотром презентаций и обучающих познавательных фильмов на большом экране);

Формирование математических представлений;

Развитие психических процессов (мышления, внимания, памяти, восприятия и воображения)

Развитие мелкой моторики руки;

Развитие речи и обучение чтению;

Пальчиковую гимнастику;

Подготовку руки к письму;

Динамические паузы (музыкальные игры, массажные дорожки, физкультминутки)

На наших комплексных занятиях используется большое количество авторских развивающих игр и методик, таких, как пособия Б. Никитина, М. Монтессори, Н. Зайцева, З. Дьенеша, В. Воскобовича. Все упражнения даются строго в соответствии с психофизиологическими особенностями каждого возраста.

Детки этого возраста еще не могут долго и сосредоточенно заниматься одним делом, поэтому мы используем часто сменяющие друг друга виды деятельности, что позволяет чередовать умственную, физическую и творческую активность.

В дошкольном возрасте большую роль играют эмоциональные ощущения. На наших занятиях много игровых моментов, ведь наша задача – построить занятие таким образом, чтобы дети приходили к нам с ожиданием увлекательной деятельности! Такой подход способствует лучшему запоминанию материала и существенно повышает результативность занятий.

Творческий блок включает:

Сказку, рассказываемую педагогом (сказка необходима для создания атмосферы творчества и развития воображения у детей);

Пальчиковые и жестовые игры (способствуют развитию тонкой моторики и чувства ритма);

Выполнение детьми законченной работы с использованием различных материалов и техник: мы работаем с гуашью, акварелью, цветными карандашами и мелками, пластилином, соленым тестом и глиной; учимся «творить» в различных техниках (рисование по мокрому листу, рисование сухой кистью, роспись, дополнение рисунка готовыми формами); изучаем изобразительные возможности бумаги (открытка, коллаж, оригами, разные виды аппликации); работаем с различными материалами и их сочетаниями (природные материалы, крупы и макароны, ленточки, кружева, ткань и прочее).

Английский язык: Дошкольный возраст у детей является благоприятным для начала изучения иностранных языков. В этом возрасте у детей хорошо развита долговременная и оперативная память, поэтому все, что изучается в это время, запоминается надолго. Современные игровые технологии обучения языку помогают ребенку усвоить материал быстро, легко и непринужденно. Чем раньше начать изучать иностранный язык, тем легче его усваивать. Не зря дети, растущие в билингвальной среде, овладевают обоими языками без всякого усилия с их стороны.

Одна из задач наших встреч - развить у детей устойчивый интерес к изучению английского языка. Занятия проходят в игровой форме, в них включаются ролевые игры, игры с карточками, игры с мячом, различные вариации с игрушками, подвижные и фольклорные игры, обучающее видео.

Возраст: от 3 до 5 лет

Стоимость: 3500 руб./месяц (за 8 занятий, при графике 2 р/нед); 2000 руб./мес (за 4 занятия, при графике 1 р/нед для 3-4 лет); 2500 руб./мес (за 4 занятия, при графике 1 р/нед для 4-5 лет)

Продолжительность занятия: 1,5-2 часа

Частота занятий: 1-2 раза в неделю

Количество человек в группах: до 7 человек

Дополнительные расходы: нет