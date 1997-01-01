Композиция и основы импровизации в ДМШ №1

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Возраст обучающихся: от 10 до 16 лет
Наполняемость группы – 4 чел.
Занятия ведет 1 преподаватель
Продолжительность – 2 академических часа в неделю (8 академических часов в месяц)
Содержание курса:
- Музыкальная грамота
- Знакомство с различными композиторскими школами, стилями и направлениями в искусстве
- Игра на инструменте
- Сочинение мелодий, подбор аккомпанемента, стилизация
- Изучение музыкальной формы
- Импровизация и транспонирование
Стоимость обучения – 2.000 руб. в месяц (+ существует бюджетная основа)
Заметив у Вашего ребенка талант в музыке, Вам необходимо подыскать необходимую секцию. На занятиях в таких секциях Вашему ребенку помогут развить слух, чувство ритма и такта, пению по нотам с текстом, расширить музыкальный лексикон, а также изучить различные музыкальные произведения. Если Вы планируете дальнейшее развитие в этом направлении, то возможно подобрать интересный музыкальный инструмент и продолжить обучение на более профессиональном уровне.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по музыке в Хабаровске
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Эстетический класс "Прелюдия" в ДМХШ "Тополек"От 4 до 6 лет От 1300 руб Государственная
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Отделение "Балалайка" в ДШИ №5От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Программа "Хоровое пение" в ДМХШ "Тополек"От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Обучение игре на фортепиано в ДМШ №4От 5 до 18 лет От 2400 руб Государственная
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Отделение "Народные инструменты" в ДМШ №4От 4 до 18 лет Государственная
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Отделение "Флейта" в центре "Аллегретто"От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Отделение "Сольное пение" в ДШИ №5От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Отделение "Баян" в ДШИ №7От 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
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Секция "Музыкальный театр" в ДМШ №1От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Студия "Изумруд" в ЦЭВД "Отрада"От 5 до 17 лет Бесплатно Государственная
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