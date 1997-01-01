Компьютерная графика в ДЮЦ «Восхождение»

Информация

Описание: программа направлена на изучение диджитал дизайна, основным правилам композиции в дизайне и развитие навыка трехмерного моделирования.

Отличительная черта программы состоит в том, что она не только прививает навыки и умение работать с графическими программами, но и способствует формированию эстетической культуры. Эта программа не даёт ребёнку “уйти в виртуальный мир”, а учит видеть красоту реального мира. Отличительной особенностью является и использование нестандартных материалов и приемов при выполнении различных дизайнерских проектов. Основные виды занятий – фронтальные занятия, сочетающие теоретическую и практическую части, рассказ, беседа, деловые и ролевые игры, мастерские, тренинги, выездные тематические занятия, выполнение самостоятельной работы, соревнования, концерты, выставки, творческие отчеты и т.д.

Возраст учеников: от 8 до 18 лет.

Количество человек в группах: до5 человек.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Форма одежды: свободная.