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Компьютерная графика в ДЮЦ «Восхождение»
Адреса
- +7 (4212) 383-987
- +7 (4212) 389-621
Информация
Описание: программа направлена на изучение диджитал дизайна, основным правилам композиции в дизайне и развитие навыка трехмерного моделирования.
Отличительная черта программы состоит в том, что она не только прививает навыки и умение работать с графическими программами, но и способствует формированию эстетической культуры. Эта программа не даёт ребёнку “уйти в виртуальный мир”, а учит видеть красоту реального мира. Отличительной особенностью является и использование нестандартных материалов и приемов при выполнении различных дизайнерских проектов. Основные виды занятий – фронтальные занятия, сочетающие теоретическую и практическую части, рассказ, беседа, деловые и ролевые игры, мастерские, тренинги, выездные тематические занятия, выполнение самостоятельной работы, соревнования, концерты, выставки, творческие отчеты и т.д.
Возраст учеников: от 8 до 18 лет.
Количество человек в группах: до5 человек.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Форма одежды: свободная.
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