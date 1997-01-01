Компьютерная грамотность и цифровое творчество

Информация

Описание:

Ребята научатся использовать современные программы и приложения с пользой для учебы и повседневной жизни.

Возраст учеников: 7-12 лет.

Стоимость занятий: 3950 руб.

Продолжительность занятия: 1,5 часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю

Количество человек в группах: до 12 человек.

Расписание работы: пн.-вск. С 10:00-19:30.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: нет.