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Компьютерная грамотность и цифровое творчество
Цена: От 3950
Возраст: 7 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Ленинградская, 25
- +7 (914) 151-10-85
Хабаровск, Центральный, ул. Тургенева, 49
- +7 (914) 151-10-85
Информация
Описание:
Ребята научатся использовать современные программы и приложения с пользой для учебы и повседневной жизни.
Возраст учеников: 7-12 лет.
Стоимость занятий: 3950 руб.
Продолжительность занятия: 1,5 часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю
Количество человек в группах: до 12 человек.
Расписание работы: пн.-вск. С 10:00-19:30.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
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