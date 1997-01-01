Конный спорт в ХКСДЮШОР

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Конный спорт — сборное понятие, под которым понимаются спортивные игры с использованием лошадей. При езде верхом всадник активно взаимодействует с движением лошади. Лошадь при этом управляется перемещением веса всадника, сжатием бёдер и ослаблением или натяжением поводьев. Голос всадника тоже может влиять на движение лошади, но не всеми видами конного спорта это разрешено.

Конный спорт очень разнообразен, но к классическим видам его относятся только три:

Конку́р (фр. concours hippique — конные состязания) — соревнования по преодолению препятствий, проходящие на конкурном поле. Выездка, по международной терминологии — дрессура (фр. dressage) — высшая школа верховой езды иолимпийский вид спорта. В этом виде спорта всадник должен продемонстрировать: способность лошади к правильным и производительным движениям на всех аллюрах в различном темпе - от сокращённых до прибавленных, плавные и ритмичные переходы из одного аллюра в другой, правильную стойку, осаживание (движение назад), движения с боковыми сгибаниями, вырабатываемые специальной тренировкой сложные движения (пируэты, менка ноги на галопе в 4-1 темп, пассаж, пиаффе). При выполнении этих упражнений лошадь должна двигаться, сохраняя то или иное положение своего корпуса, соответствующее номеру программы. Конное троеборье — вид конного спорта, который состоит из манежной езды или выездки (первый день), полевых испытаний или кросса (второй день), преодоления препятствий или конкура (третий день). Все эти три испытания должны быть пройдены на одной лошади, они позволяют увидеть натренированность и разностороннюю подготовку коня. Первый день выездки предназначен, чтобы показать ее выезженность и послушность. Второй день кросса-это основное испытание, в ходе которого выявляют насколько тренирована, резва и вынослива лошадь, а также ее способность к прыжкам. Он проходит по пересеченной местности с недвижимыми (мертвыми) барьерами. Третий день конкура предназначен для проверки на работоспособность и энергии лошади после трудных полевых испытаний.

В данное время на отделении обучается учащиеся в возрасте от 10 до 18 лет. Ведется набор в группы с 10 лет.

Для зачисления в школу необходимо иметь медицинский допуск к занятиям и желание заниматься данным видом спорта.

Стоимость: бесплатно.

Экипировка: частично предоставляется.

Учебно-тренировочные базы:

г. Хабаровск, ул. Ясная, 1А, СОЦ «Мустанг»

В настоящее время, верховая езда является очень популярной. Занятия в секции по верховой езде, поможет Вашему ребенку решить многие проблемы со здоровьем. Регулярные занятия помогут улучшить осанку, ведь невозможно сутулится сидя на лошади. Верховая езда – это не только физическая нагрузка, но и положительные эмоции. Во время занятий Ваш ребенок получает прилив сил и энергии, учится уверенности, дружбе, работе в команде, выносливости. Общение с лошадью положительно влияет на психику Вашего ребенка.

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