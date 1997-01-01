Контемпорари в СК «Арена»

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Адреса
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Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 83
- +7 (4212) 622-999
Информация
Описание: контемпорари / сontemporary – это направление в современной хореографии, которое берет свое начало с таких танцевальных направлений как модерн, постмодерн и в своей технике избегает чётко обозначенных движений классического балета (хотя и использует его принципы). Отсутствие рамок в контемпорари дэнс открывает людям бескрайние горизонты для самовыражения в танце, дарит потрясающие физические возможности и незабываемые впечатления от танца.
Возраст учеников: от 7 до 12 лет.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Расписание занятий: ВТ, ЧТ, СБ 17:15-18:15.
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Дальневосточный театр моды «Школа таланта»От 7 до 12 лет До 3400 руб Частная
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Балетная школа «Балет с 2 лет»От 2 до 8 лет Частная
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Секция "Break Dance" в школе танца "Штат 27"От 6 до 18 лет От 350 до 6000 руб Частная
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Vogue в СК «Заряд»От 14 до 18 лет От 2400 до 2400 руб Частная
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Секция "Jazz Funk" в студии танца «Шум»От 12 до 18 лет От 1200 до 2500 руб Частная
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Секция «В ритме танца» в ДЮЦ «Восхождение»От 7 до 17 лет Государственная
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Contemporary в СК «Арена»От 7 до 12 лет Частная
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Секция «Dancehall» в студии танца «Шум»От 12 до 18 лет От 1200 до 2500 руб Частная
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Школа классического балета "Lil Ballerine"От 2 до 10 лет От 4000 до 5000 руб Частная
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K-pop в СК «Заряд»От 10 до 18 лет От 2400 до 2400 руб Частная
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