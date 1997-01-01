Контемпорари в СК «Арена»

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Описание: контемпорари / сontemporary – это направление в современной хореографии, которое берет свое начало с таких танцевальных направлений как модерн, постмодерн и в своей технике избегает чётко обозначенных движений классического балета (хотя и использует его принципы). Отсутствие рамок в контемпорари дэнс открывает людям бескрайние горизонты для самовыражения в танце, дарит потрясающие физические возможности и незабываемые впечатления от танца.

Возраст учеников: от 7 до 12 лет.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Расписание занятий: ВТ, ЧТ, СБ 17:15-18:15.