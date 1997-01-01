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        Корейский язык (общий курс) в «Билингва»

        Корейский язык (общий курс) в «Билингва»

        Иностранные языки
        Рейтинг: 6.0
        Цена: От 3360
        Возраст: 10 - 18 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 49
        • +7 (962) 503-33-03
        Информация

        Описание:

        Сегодня изучение корейского языка стало очень популярным, что объясняется рядом причин: Интерес к культуре Кореи (кинематограф, музыка и т.д.), путешествия, образование в Корее (гранты от Правительства Кореи на обучение), работа (заметьте → высокооплачиваемая) в корейских компаниях/Корее. 

        В центре программа обучения строится в зависимости от того, имеет ли ученик опыт изучения языка или это его первые занятия. Обучение проводится в комплексе по коммуникативной методике. Проходя этот курс, ученики смогут более углубленно изучить грамматику, научиться бегло читать, повысить разговорные навыки. Также обучение по этой программе способствует хорошей постановке произношения.

        Кроме групповых занятий можно записаться также и на индивидуальные занятия, при которых обучающийся занимается один на один с педагогом. Таким образом, внимание педагога полностью посвящается одному ученику, и план занятий составляется под него. Соответственно частота и продолжительность занятий обговаривается согласно пожеланиям обучающего.

        Курс рассчитан на 5 лет.

        Возраст учеников: от 10 до 18 лет.

        Продолжительность учебного года: 9 мес.

        Частота занятий: 2 раза в неделю.

        Продолжительность занятий: 60 мин.

        Количество человек в группах: до 8.

        Стоимость занятий: от 3360 руб./мес.

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