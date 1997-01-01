Королевская осанка в ФК «Наутилус»

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Описание: тренировка направлена на профилактику плоскостопия. Во время занятия выполняются упражнения, способствующие укреплению свода стопы и мышц, удерживающих этот свод. Укрепляются мышцы голени. Неотъемлемой частью тренировки является самомассаж. Занятия проводятся с использованием различного «веселого» оборудования: разноцветные мячики, коврики, ежик, палочки. Все упражнения проходят в игровой форме.

Занятия красивая спина-программа направлена на формирование красивой осанки и укрепление основных мышц спины. Регулярные занятия способствуют развитию грудной клетки, мышцы спины, брюшного пресса, укреплению дыхательной мускулатуры, совершенствованию навыков правильной осанки.

Продолжительность занятий: 3-6 лет 30 мин, 7-12 лет 40 мин

Возраст: от 3-х до 12 лет

Расписание занятий: пн, ср, пт в 19:00, но возможно и в удобное для вас время.