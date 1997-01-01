Корректировка природных музыкальных в ДМШ №1

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Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
- +7 (4212) 304-576
Информация
Возраст: 6-12 лет.
Наполняемость группы – 10 чел.
Занятия ведет 1 преподаватель
Продолжительность одной консультации – 1 академический час
Количество консультаций не ограничено
Содержание курса:
- Определение певческого диапазона учащегося и подбор соответствующего песенного репертуара
- Ритмические, координационные и слуховые упражнения
- Расширение музыкального кругозора и знакомство с музыкальными инструментами
- Художественное слово и основы сценического движения
Стоимость 1 консультации:
- Групповое занятие – 400 руб.
- Индивидуальное занятие – 600 руб.
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Секция "Вокальное искусство" в ЦЭВД "Отрада"От 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
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Индивидуальные занятия "Сольфеджио" в ДМШ №1От 8 до 17 лет От 3000 до 6000 руб Государственная
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Секция "Сольфеджио" в ДМШ №1От 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
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Студия "Фольклорное пение" в ЦЭВД "Отрада"От 7 до 14 лет Бесплатно Государственная
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Музыкальная теория в ДМШ №4От 6 до 17 лет От 1400 до 2400 руб Государственная
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Обучение игре на инструменте в ДМХШ "Тополек"От 7 до 17 лет От 1700 руб Государственная
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Секция "Слушание музыки" в ДМШ №1От 6 до 10 лет От 1300 руб Государственная
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Секция "Музыкальный инструмент" в ДМШ №1От 6 до 16 лет Бесплатно Государственная
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Отделение "Сольное пение" в ДШИ №5От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Программа "Я музыкантом стать хочу" в ДМШ №4От 4 до 7 лет От 1400 руб Государственная
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