Космическая экспедиция в ЦКТ «Идвен»

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Информация
Описание:
Данный курс Робототехники погружает младших школьников в захватывающий, фантастический сюжет с межгалактическими полетами, кораблекрушениями, путешествиями по космическим мирам, встречами с внеземными обитателями и инопланетной флорой и фауной.
Каждое занятие - это новое приключение с применением видео историй с анимационными инструкциями, игровыми заданиями, конкурсами и викторинами. Такой подход позволяет решать задачи из всего спектра школьных дисциплин – химии, физики, биологии, астрономии в увлекательной манере, близкой детскому восприятию.
В процессе изучения ребята должны будут помочь астронавтам исследовать звездное скопление, найти ресурсы для корабля, помочь потерпевшим в крушении, выжить в чужом мире и вернуться домой. А для этого им предстоит смоделировать, “оживить” устройства и механизмы, необходимые для достижения этих целей.
Возраст учеников: 7-9 лет.
Стоимость обучения: 2500 руб./месяц.
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