Крафт-студия в центре "Бэйбл"

Информация

Описание: развитие творческих способностей, креативности, умение рисовать и лепить композиции из разных материалов. Развитие воображения, внимания, памяти. Мелкой моторики рук.

Возраст учеников: от 1 года до 7 лет.

Стоимость занятий: 2800 руб. - абонемент на месяц (2раза в неделю), 1400 руб. - на месяц (1 раз в неделю) 500 руб. - пробно, 600 руб. - разовое посещение.

Продолжительность занятия: 50 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю, 1 раз в неделю.

Количество человек в группах: до 8.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: нет.

Расписание работы:

ПН 13:00 и 15:00;

ВТ 13:00;

СР 11:00, 12:00, 13:00 и 16:00;

ЧТ 13:00 и 15:00

ПТ 13:00.