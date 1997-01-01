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Крафт-студия в центре "Бэйбл"
Цена: 500 - 2800
Возраст: 1 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Калинина, 51
- +7 (914) 544-04-47
- +7 (4212) 770-447
Информация
Описание: развитие творческих способностей, креативности, умение рисовать и лепить композиции из разных материалов. Развитие воображения, внимания, памяти. Мелкой моторики рук.
Возраст учеников: от 1 года до 7 лет.
Стоимость занятий: 2800 руб. - абонемент на месяц (2раза в неделю), 1400 руб. - на месяц (1 раз в неделю) 500 руб. - пробно, 600 руб. - разовое посещение.
Продолжительность занятия: 50 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю, 1 раз в неделю.
Количество человек в группах: до 8.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
Расписание работы:
ПН 13:00 и 15:00;
ВТ 13:00;
СР 11:00, 12:00, 13:00 и 16:00;
ЧТ 13:00 и 15:00
ПТ 13:00.
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