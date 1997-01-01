Креативное программирование

Информация

Описание:

Дети изучают основы программирования в Scratch (детский язык программирования) и создадут собственный проект (мультфильм, игра). Знакомятся с основными терминами из области программирования, выполняют увлекательные задания на онлайн-платформе «Алгоритмики», учатся писать свои строчки кода, участвуют в активностях, направленных на развитие пространственного и логического мышления.

Возраст учеников: 8-12 лет.

Стоимость занятий: 3950 руб.

Продолжительность занятия: 1,5 часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю

Количество человек в группах: до 12 человек.

Расписание работы: пн.-вск. С 10:00-19:30.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: нет.