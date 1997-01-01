Кружок "Клякса" в ЦРН "Родник"

Информация

Описание: занятия в кружке способствуют развитию воображения, творческого потенциала, пространственного мышления, фантазии, развитие мелкой моторики, улучшение взаимодействия со сверстниками. Кружок декоративно-прикладного искусства с элементами нетрадиционного рисования (рисование нитками, свечками, пальчиками, манной крупой, ватными палочками, ладошками, штампиками, по трафарету и т.д.).

Расписание занятий: ВТ, ЧТ в 16:00.

Возраст: от 5 до 9 лет.

Стоимость занятий: 200 рублей одно занятие.

Продолжительность занятия: 45 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек: до 10.