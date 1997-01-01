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Кружок "Клякса" в ЦРН "Родник"
Цена: От 200
Возраст: 5 - 9 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Кировский, ул. Бойко-Павлова, 20
- +7 (914) 195-08-44
- +7 (4212) 705-604
Информация
Описание: занятия в кружке способствуют развитию воображения, творческого потенциала, пространственного мышления, фантазии, развитие мелкой моторики, улучшение взаимодействия со сверстниками. Кружок декоративно-прикладного искусства с элементами нетрадиционного рисования (рисование нитками, свечками, пальчиками, манной крупой, ватными палочками, ладошками, штампиками, по трафарету и т.д.).
Расписание занятий: ВТ, ЧТ в 16:00.
Возраст: от 5 до 9 лет.
Стоимость занятий: 200 рублей одно занятие.
Продолжительность занятия: 45 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек: до 10.
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