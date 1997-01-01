Кружок "Мама и я" в ЦРН "Родник"

Информация

Описание: развитие мелкой и крупной моторики, научатся общаться со сверстниками, развитие памяти, внимания и логического мышления.

Расписание работы: ВТ, ЧТ в 11:00.

Возраст учеников: от 1 года до 3 лет.

Стоимость занятий: 150 руб./ занятие.

Продолжительность занятия: 45 минут

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 5 детей (вместе с родителями 10).