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Кружок "Мама и я" в ЦРН "Родник"
Цена: От 150
Возраст: 1 - 3 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Кировский, ул. Бойко-Павлова, 20
- +7 (4212) 705-604
- +7 (924) 308-10-05 , Светлана Владимировна
Информация
Описание: развитие мелкой и крупной моторики, научатся общаться со сверстниками, развитие памяти, внимания и логического мышления.
Расписание работы: ВТ, ЧТ в 11:00.
Возраст учеников: от 1 года до 3 лет.
Стоимость занятий: 150 руб./ занятие.
Продолжительность занятия: 45 минут
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 5 детей (вместе с родителями 10).
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