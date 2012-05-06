Кружок «Музыкальная карусель» в ДК Профсоюзов

Информация

Описание:

В процессе обучения игре на детских музыкальных инструментах более успешно развиваются все основные музыкальные способности детей дошкольного возраста: - умеют сравнивать высоту звуков, их длительность, темп, тембр, динамику; - дети проявляют интерес к миру музыки, способны эмоционально воспринимать музыкальный образ; - переживают эмоционально-радостные ощущения от активного участия в музицировании.

Возраст учеников: от 4 лет.

Стоимость занятий: 3000 руб./мес., разовое занятие 800 руб.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Расписание работы: понедельник, четверг , суббота, воскресенье.