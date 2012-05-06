Кружок «Музыкальная карусель» в ДК Профсоюзов

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Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 328-264
- +7 (4212) 325-807
- +7 (914) 540-02-17
Информация
Описание:
В процессе обучения игре на детских музыкальных инструментах более успешно развиваются все основные музыкальные способности детей дошкольного возраста: - умеют сравнивать высоту звуков, их длительность, темп, тембр, динамику; - дети проявляют интерес к миру музыки, способны эмоционально воспринимать музыкальный образ; - переживают эмоционально-радостные ощущения от активного участия в музицировании.
Возраст учеников: от 4 лет.
Стоимость занятий: 3000 руб./мес., разовое занятие 800 руб.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Расписание работы: понедельник, четверг , суббота, воскресенье.
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Сольное пение в ДШИ №5От 7 до 17 лет От 1600 руб Государственная
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Секция "Слушание музыки" в ДМШ №1От 6 до 10 лет От 1300 руб Государственная
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Общее музыкальное образование в ДМХШ "Тополек"От 7 до 17 лет От 1300 руб Государственная
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Отделение "Флейта" в центре "Аллегретто"От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Отделение "Баян" в центре "Аллегретто"От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Отделение фортепиано в ДШИ №5От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Отделение "Скрипка" в ДШИ №7От 6.5 до 12 лет Бесплатно Государственная
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Отделение "Сольное пение" в ДШИ №5От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Обучение игре на гитаре в ДМШ №4От 5 до 18 лет От 2400 руб Государственная
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Студия эстрадного вокала в ДСЦ "ЮниCLUB"От 3 до 7 лет Частная
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