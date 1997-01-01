Кружок робототехники при центре «Енотики»

Информация

Описание: работа с роботами — саморегулирующаяся штука. Простая проверка на выполнение программы покажет ошибки. Если слабости в конструкции — тогда в ближайшем состязании станет понятно, какие элементы робота делают его слабым. Роботы делают математику практической — координаты, углы, формулы становятся инструментом для оживления робота.

Команды Енотиков участвовали уже в восьми краевых фестивалях по робототехнике.

На последнем Технофесте 2017 — 1 место в Робокарусели, 2 и 3 в номинации Траектория-квест, Технофест 2016: 1 место в футболе роботов, 2 и 3и места в номинации Лабиринт.

Победители и призеры выставок действующих моделей роботов.

Возраст учеников: от 7 до 13 лет.

Стоимость занятий: 2400 рублей, 4 занятия в месяц.

Продолжительность занятия: 1,5 часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группах: 8 человек.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: отсутствуют.

Расписание работы:

Среда - 10.00.

Четверг - 17.00.

Пятница - 17.30.

Суббота - 9.30, 11.00.