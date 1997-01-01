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Кружок робототехники при центре «Енотики»
Адреса
- +7 (4212) 646-000
Информация
Описание: работа с роботами — саморегулирующаяся штука. Простая проверка на выполнение программы покажет ошибки. Если слабости в конструкции — тогда в ближайшем состязании станет понятно, какие элементы робота делают его слабым. Роботы делают математику практической — координаты, углы, формулы становятся инструментом для оживления робота.
Команды Енотиков участвовали уже в восьми краевых фестивалях по робототехнике.
На последнем Технофесте 2017 — 1 место в Робокарусели, 2 и 3 в номинации Траектория-квест, Технофест 2016: 1 место в футболе роботов, 2 и 3и места в номинации Лабиринт.
Победители и призеры выставок действующих моделей роботов.
Возраст учеников: от 7 до 13 лет.
Стоимость занятий: 2400 рублей, 4 занятия в месяц.
Продолжительность занятия: 1,5 часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группах: 8 человек.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: отсутствуют.
Расписание работы:
Среда - 10.00.
Четверг - 17.00.
Пятница - 17.30.
Суббота - 9.30, 11.00.
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Робокидс в ФК «Наутилус»От 4 до 7 лет От 400 до 2800 руб Частная
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«Юный робототехник» в ДЮЦ «Восхождение»От 8 до 12 лет Государственная
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Секция робототехники в студии «Валл-и»От 7 до 14 лет От 3200 до 3200 руб Государственная
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Центр развития робототехники в ХабаровскеОт 5 до 15 лет От 600 до 2400 руб Частная
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Школа Робототехники и программирования «ИДВЕН»От 7 до 14 лет От 2000 руб Частная
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Роболаб kids в ВПЦ "Взлет"От 4 до 14 лет Частная
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«Основы робототехники» в ДЮЦ «Восхождение»От 6 до 11 лет От 300 руб Государственная
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Робототехника в ЧОУ ДО «Роботрек»От 4 до 16 лет От 1840 руб Частная
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Робототехника в центре "Startum"От 4 до 14 лет От 4500 до 6000 руб Частная
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Робототехника в УЦ “Профи”От 5 до 14 лет От 1680 руб Частная
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