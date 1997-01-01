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Кубики Зайцева в ДСЦ "ЮниCLUB"
Адреса
- +7 (4212) 707-020
Информация
Описание: секрет данной методики прост, посредством игры с кубиками и числовой лентой, Ваши дети научатся читать, писать и считать, и все это произойдет за достаточно короткое время! При этом материал, с которым работает ребенок в процессе обучения, прост и знаком всем нам с детства – это кубики. Преимущества данной методики состоит в том , что процесс обучения проходит в форме игры, что вызывает интерес ребенка и улучшает запоминание букв и слогов. Запоминание происходит с участием всех чувств, что повышает его эффективность.
Принципы обучения по методике Зайцева:
- От общего к частному и от частного к общему;
- От конкретно-образного через наглядно-действенное к словесно-логическому;
- Обеспечение наглядности с использованием различных каналов восприятия;
- Системная подача материала;
- Алгоритмизация учебных действий;
- Учет физиологии восприятия детей;
В результате, через 15-20 часов занятий с кубиками Зайцева Ваши дети начинают читать, овладевают арифметическими операциями в пределах ста. Далее эти навыки укрепляются в совместной работе преподавателя и ребенка.
Возраст учеников: от 3 до 6 лет.
Продолжительность занятия: 30 мин.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Расписание занятий: ПН 18:30,СБ 12:00.
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