Кубики Зайцева в ДСЦ "ЮниCLUB"

Информация

Описание: секрет данной методики прост, посредством игры с кубиками и числовой лентой, Ваши дети научатся читать, писать и считать, и все это произойдет за достаточно короткое время! При этом материал, с которым работает ребенок в процессе обучения, прост и знаком всем нам с детства – это кубики. Преимущества данной методики состоит в том , что процесс обучения проходит в форме игры, что вызывает интерес ребенка и улучшает запоминание букв и слогов. Запоминание происходит с участием всех чувств, что повышает его эффективность.

Принципы обучения по методике Зайцева:

От общего к частному и от частного к общему;

От конкретно-образного через наглядно-действенное к словесно-логическому;

Обеспечение наглядности с использованием различных каналов восприятия;

Системная подача материала;

Алгоритмизация учебных действий;

Учет физиологии восприятия детей;

В результате, через 15-20 часов занятий с кубиками Зайцева Ваши дети начинают читать, овладевают арифметическими операциями в пределах ста. Далее эти навыки укрепляются в совместной работе преподавателя и ребенка.

Возраст учеников: от 3 до 6 лет.

Продолжительность занятия: 30 мин.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Расписание занятий: ПН 18:30,СБ 12:00.